Sahne başrol oyuncularının

Para politikalarına ilişkin kararlar ve ileriye yönelik mesajlar, piyasaların yönünde belirleyici rol üstlenmeye devam ederken, gözler bir kez daha merkez bankalarına çevriliyor.

Bu hafta TCMB’nin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB), Japonya Merkez Bankası (BoJ), Çin Merkez Bankası (PBOC) ve Rusya Merkez Bankası (CBR) faiz kararlarını açıklayacak.

Perşembe günü TCMB’nin hemen ardından faiz kararını açıklayacak olan ECB, haftaya damga vurmaya aday. Yanı sıra ABD’den gelmeye devam edecek şirket bilançoları ile öncü PMI verileri de önemli sinyaller sunacak.

Fed'in şahin üyelerinin 100 baz puanlık faiz artışı yerine 75 baz puanlık artışın uygun olduğunu belirtmeleri sonrası 100 baz puan faiz artışı ihtimali gerilerken, artan risk iştahıyla küresel piyasalar kayıplarını haftanın son işlem gününde sınırlı da olsa telafi etti.

Fed'in para politikasında ne kadar daha şahinleşebileceğine ilişkin tahminler piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edecek.

Japonya'da piyasaların kapalı olduğu günde, öne çıkan bir veri bulunmuyor. İtalya ve İspanya dış ticaret rakamları sakin günde takip edilecek veriler.

ABD cuma günü kayıpları azaltırken, Asya borsaları da haftayı pozitif karşılıyor.

Altının onsu 1.715 dolarla cuma kapanışının hemen üzerinde.

Brent petrol bu sabah 101 dolardan işlem görüyor.

Euro/Dolar paritesinde 1’in üzerindeki seyir devam ediyor.

Yurt içi piyasaların kapalı olduğu Cuma günü, dolar/TL'de dalgalı seyir dikkat çekti. Sabah 17.55 seviyesini test eden kur, öğleden sonra 17.25 seviyelerine kadar indi.

Kur yeni haftaya 17.45 seviyelerinde başlıyor.

Euro/TL de 17.60 seviyelerinde.

Tahran'da kritik buluşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik İran ziyareti bugün başlıyor. Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı, salı günü yapılacak. Erdoğan aynı gün Rusya Devlet Başkanı Putin'in de katılımıyla İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ev sahipliğinde Astana formatında Üçlü Zirve'de bir araya gelecek. Tahran’da masada Suriye konusu da önemli bir yer tutacak.

Bütçede Haziran karnesi belli oluyor

Bugün yurt içinde merkezi yönetim bütçe dengesi takip edilecek. Bütçe Mayıs'ta enflasyonun da etkisine bağlı olarak vergi gelirlerindeki yüksek oranlı artışla, 144 milyar lira fazla vermişti. Bununla birlikte, geçen hafta açıklanan ve 7.2 milyar TL açık veren Hazine bütçesinin, merkezi bütçe için öncü niteliğinde olduğunu hatırlatalım.

Bu kez borçlu öğrencilerin gözü kabinede

Seslerini sosyal medyadan yükselten öğrenim kredi borçlusu gençlerin gözü kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklamada olacak. Erdoğan "Gençlerimizi faize kurban etmeyiz" sözleriyle düzenlemeye ilişkin mesaj vermişti. 5 milyondan fazla gencin KYK borçlusu olduğu, bir kısmının da belirlenen sürece geri ödeme yapmadığı için icralık duruma geldiği ifade ediliyor. Toplam borç ise 5,5 milyar lira olarak hesaplanıyor.

Bir siyasi kriz de İtalya'da

İngiltere'nin ardından siyasi krizden çıkış yolu aramaya başlayan bir diğer ülke İtalya oldu. Başbakan Draghi, liderlik ettiği koalisyonun ulusal birlik yapısının bozulduğu gerekçesiyle Perşembe günü görevden ayrılma kararı aldı. Cumhurbaşkanı Mattarella istifa talebini reddetse de Draghi görevi bırakmaya kararlı. Draghi'ye istifa kararından vazgeçmesi telkinleri gelirken ülke de erken seçim ihtimali gittikçe daha sık dillendiriliyor.

İngiltere'deki yarışta Sunak önde

Johnson'ın Muhafazakar Parti liderliğinden ve başbakanlık görevinden istifası sonrası, yeni parti liderinin ve başbakanın seçilmesi için süreç devam ediyor. Son oylamada aday sayısı 8’den 6'ya düşerken, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, Parlamentoda Muhafazakar Partili milletvekillerinin katıldığı oylamada en fazla desteklenen aday. Sunak'ı Mordaunt ve Liz Truss takip ediyor. Son kalan iki aday, Muhafazakar Parti'nin yaklaşık 160 bin üyesinin oyuna sunulacak.