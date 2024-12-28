'Sahte dolar krizi'nde son dakika: Bankalar döviz kabul etmeye başladı mı? TBB son durumu açıkladı!

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, bankalar tarafından döviz banknotlarının kabul işlemlerine ilişkin oluşan tereddütler nedeniyle bilgilendirmede bulunuldu.

Açıklamada, "Gerek müşterilerimizin gerekse bankalarımızın güvenliği için yapılan döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemeleri büyük ölçüde tamamlanmış olup bankalarımızca döviz banknotlarının kabulü yapılmaktadır." denildi.

Bankalar sahte dövize karşı nasıl önlem alıyor?

Sahte döviz bir süredir Türkiye piyasalarında dolaşımda. Bununla mücadele etmek için bankalar çeşitli yöntemler deniyor.

Bunlardan en bilineni para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellemelerinin yapılması.

Bazı bankalar ise 2009 yılından önce basılmış 50 ve 100 dolarlık banknotların alımını, para sayma ve ATM makinelerindeki yazılım güncellemeleri tamamlanana kadar durdurdu. Söz konusu bankalar sadece yeni baskı 100 dolar kabul ediyor.

Kimi bankalar yüksek tutardaki dövizi nakit olarak kabul etmiyor. Kimisi basım yılı fark etmeksizin 50 dolarlık banknotları almıyor.

TCMB'den SBİS önlemi

Öte yandan, TCMB'nin Türkiye genelindeki banknot sahteciliğini yakından takip edebilmek amacıyla 1 Ocak 2016’da geliştirdiği Sahte Banknot İzleme Sistemi (SBİS), kolluk kuvvetleri ile banknot sahteciliği olayları arasında bağlantılar kurarak bu konuda daha etkin mücadele etmeyi sağlıyor.

TCMB, söz konusu sistem ile banknotlar üzerindeki güvenlik özelliklerinin hangilerinde, ne yoğunlukta sahtecilik yapıldığını tespit ve takip ediyor.

SBİS ile ilgili bilginin yer aldığı TCMB'nin internet sitesinde, sahte olduğundan şüphelenilen bir banknot ile karşılaşıldığında yapılması gerekenlere ilişkin bilgilere de yer veriliyor.