'Sahte haber' piyasayı salladı

12 Ekim 2017

Wall Street'te "Steve Jobs'un vasiyeti" başlıklı sahte haber testten gerçeğe döndü. Dow Jones imzalı test haber, "Steve Jobs'un son isteği bu" ifadesiyle Google'ın Apple'ı 9 milyar dolara satın aldığını iddia etti. Haberde, Google'ın Apple genel merkezine taşınacağı da belirtildi. Söz konusu haber salı günü, Apple ve Google hisselerinin dalgalanmasına neden oldu.

Google hissedarlarına 9'ar adet Apple hissesi verileceği ve anlaşmanın 12 Ekim'de tamamlanacağı belirtildi. Bununla da kalmadı; Dow Jones, "Google çalışanları bu haberi "yay" diyerek kutladı" ifadesini habere ekledi.

Kısa süreliğine Apple, 2 dolar artışla 158 doları gördü.

Dow Jones: Yanlışlıkla yayımlandı

Kısa süre sonra haberde bir yanlışlık olduğu açıklandı. Konuyla ilgili olarak Dow Jones sözcüsü, "Asla yayımlanmak istemediğimiz bir içerik, bir teknoloji testinin parçası olarak yanlışlıkla yayımlandı." dedi.

Ajans, özür dileyerek terminallerden haberi geri çekti.

Kaynak: Businessht