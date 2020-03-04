Salgın euroya yaradı ama yükseliş sınırlı olacak

04 Mart 2020

Hilal SARI

Euro/dolar paritesi küresel piyasalarda koronavirüs satışlarının olduğu haftada yüzde 1,5 yükselişle 2018 Ağustos’tan bu yana en iyi performansını göstermişti. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerini hızlandıracağı beklentisi euroyu geçen hafta boyunca destekleyerek dolar karşısında beş haftanın zirvesine taşıdı. Fakat DÜNYA’ya görüşlerini aktaran uzmanlara göre hem doların güçlü seyrini destekleyen gelişmeler hem de Avrupa tarafında likidite adımları atılacağına ilişkin beklentiler paritedeki yükselişi sınırlayacak.

Fed Başkanı Jerome Powell’in güvercin açıklamaları sonrası dolar endeksi 20 Şubat’taki zirvesi 99,80’den gerileyerek 3 Mart itibariyle 97,64 düzeyine kadar inerken, parite aynı dönemde 1,0785'den 1,1186 düzeyine yükseldi. G7 ülkeleri maliye bakanları toplantısından somut bir teşvik adımı çıkmaması doları güçlendirerek paritedeki düşüşü devam ettirdi.

İŞ YATIRIM / Şant Manukyan: Dolardaki ana trend değişmedi

Paritenin bu yükselişini DÜNYA’ya değerlendiren İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, euro için kısa vadede görünüm pozitif olsa da, doların güçlü seyrini sürdürdüğü ana trendin devam etmesini öngörüyor. Geçen hafta paritedeki düşüşün Fed’in sert bir faiz indirimine gideceği beklentileriyle gerçekleştiğini belirten Manukyan beklentilerin 50 ila 75 baz puan aralığında bir indirim olduğunu belirterek “Hala doların ana trendinin devam ettiğini düşünüyorum. Şahsen Fed’in Mart toplantısında 75 baz puan indirim yapacağı beklentisini abartılı buluyorum” dedi.

Fed dün yaptığı toplantının ardından beklentilere paralel olarak 50 baz puan indirim yaptı.

Manukyan’a göre dolardaki güçlü seyri destekleyen iki önemli gelişme daha var: Manukyan paritenin güçlenişini kısıtlayan bu iki trendi ise şöyle açıklıyor: “ABD’de devam eden başkanlık yarışında Senatör Bernie Sanders’ın ciddi bir aday adaylığı söz konusu. Süper Salı seçimlerinden sonra bu taraf daha da netleşecek. Doları destekleyen üçüncü gelişme ise uzun süredir ayak direyen Almanya’nın ekonomik paket açıklayacağı beklentisi. Almanya’dan paket gelmesi ECB’nin yükünü de alacaktır bir nebze - eksi faizlerin normalleşmesi anlamında. Yani kısa vadede euro için görünüm pozitif. Ancak ana trende baktığımızda, Euro Bölgesi’nin problemleri açısında bakınca, ABD ekonomisinde de Avrupa’ya göre işlerin daha iyi olması ve dolar likiditesinde yaşanan sorunun devam etmesi, doların euro karşısında güçlenişini sürdüreceği savını destekleyen gelişmeler.”

SPINN DANIŞMANLIK / Özlem Derici Şengül: Parite bu yıl 1,10’un üzerinde tutunamaz

Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Derici Şengül de paritedeki bu yükselişin geçici olduğu kanaatinde ve bu sert hareketi bir trend değişimi olarak görmüyor. Euro Bölgesi’nde hem zayıflığın devam ettiğini hem de likidite miktarının artırılması olasılığının daha fazla olduğunu öngören Şengül, “Parite bu yıl 1,10’un üzerinde fazla tutunamaz” değerlendirmesini yapıyor. Geçen haftaki yükselişin ana tetikleyicisinin Fed’in faiz indirimine ilişkin beklentilerin beklenmedik şekilde yükselmesi olduğunu belirten Şengül “Salgın bugün bile çözülse sektörlere etkisi olacak. Avrupa zaten bir zayıflık içindeydi. Hele ki İtalya’da durum akut. ECB’nin 20 milyarlık varlık alım programı devam ediyor ve buna eklemeler olacaktır. Ister faiz indirimi veya likidite artırımı yoluyla, ister mali teşvik programlarıyla Euro Bölgesi’nde likiditenin destekleneceğini öngörüyorum. Bunlar euro/ dolar paritesine ters etki edecek politikalar. Geçen haftaki yükselişin bir tepki olarak kalacağını düşünüyorum. Parite bu yıl 1,10’un üzerinde tutunamaz.”

Deutsche Bank: Euronun ‘carry trade’ rolü artıyor



Alman yatırım bankası Deutsche Bank Aralık’ta yayınladığı bir analizinde euronun ‘carry trade’ rolünün tekrar artacağına işaret ediyor.



Bankaya göre bölgedeki negatif mevduat faizleri yatırımcıların bölgede kredi alarak dünyanın farklı bir bölgesinde bu parayla iş yapmaya teşvik ediyor (carry trade). Bankaya göre Euro Bölgesi’nin yurtdışı yerleşiklere sağladığı krediler 2008 yılından bu yana en yüksek seviyelerde.



Deutsche Bank Foreks Araştırmaları Küresel Direktörü George Saravelos, “Euronun carry trade davranışları muhtemelen artacak. Kimse euroyu nakit bir varlık olarak istemiyor, ama herkes euro cinsinden borç almak istiyor” değerlendirmesini yapmıştı. Saravelos, geçen hafta paritedeki yükselişi ise ECB’nin fazla faiz indirimi alanı olmamasına buna karşın Fed’in daha fazla faiz indirebilecek olmasına bağlıyor.