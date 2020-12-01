Salgın tedbirleri sonrası dolar ve euro yeni güne nasıl başladı?

Haftaya beklentilerin üzerinde büyüme ve BDDK'nın yeni normalleşme adımıyla başlayan piyasalarda bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Salgında alınan yeni tedbirlerin piyasalara etkileri ve küresel gelişmeler izleniyor. Türk Lirası, euro ve dolar karşısında güne yatay bir başlangıç yaptı.

Dolar/TL 7,82-7,83 bandında hareket ederken Euro/TL 9,36'nın hemen üzerinden işlem görüyor.

COVID-19’un ilk başladığı dönemde yararlanma şartları esnetilen kısa çalışma ödeneğinde 30 Haziran 2020’ye kadar başvuru alınmıştı ve bu tarihten sonra yeni başvurular durdurulmuştu. Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 30 Haziran 2020 tarihi, 1 Aralık 2020 olarak değiştirildi. Buna göre kısa çalışma ödeneği için daha önce durdurulan başvurular da yeniden başlayacak.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere göre; hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması cuma akşamından pazartesi sabahına kadar kesintisiz devam edecek, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlandırılacak.

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Wall Street'te dün yaşanann düşüşün ardından bugün ABD vadeli endekslerinde yükseliş yaşanıyor ve Asya borsalarında da güçlü alımlar var. Başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinden gelen olumlu imalat PMI verileri, COVID-19 aşılarının 2021'de global ekonomide güçlü büyümeyi sağlayacakları yönündeki beklentilerin yarattığı iyimserlik, Asya borsalarını ve ABD vadeli endekslerini yukarı taşıdı.

Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi şu sıralarda 268 puan, yüzde 0,90 artıda. S&P 500 vadeli endeksi 34 puan, yüzde 0,94 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi 109,5 puan, yüzde 0,89 yukarıdalar. Asya borsalarına baktığımızda ise Nikkei 225 Endeksi 26.852 puan ile Nisan 1991'den bu yana görülen en yüksek seviyesini gördü. Şu sıralarda düne göre yüzde 1,47 artıda. Seul'de Kospi yüzde 1,42 yükselirken, Hong Kong'de Hang Seng endeksi yüzde 0,93 artış gösterdi. Shanghay Bileşik Endeksi de düne göre yüzde 1,31 yukarıda.

Piyasaların gündemi



Yurt içinde önemli bir veri bulunmazken, İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanacak veriler TÜİK enflasyon verileri öncesinde gösterge olarak izlenecek. Küresel piyasalarda ise özellikle ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sunumu ve imalat sektörü satın alma yönetici endeksleri (PMI) yakından takip edilecek.