Şampiyon Beşiktaş borsada daha 'farklı'

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Beşiktaş, geçen cumartesi oynanan maçta Göztepe'yi devirerek ligde şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonluğun ardından siyah beyazlı kulübün hisseleri (BJKAS) Borsa İstanbul'da güne yüzde 4'ün üzerinde yükselişlerle başladı. Ancak sonrasında gelen satışlarla Beşiktaş hisseleri kazançlarının yarısını geri verdi. Cuma günü 9,52'den kapanan Beşiktaş hisseleri, bu sabah 9,90'ın üzerine tırmandıktan sonra 9,20'lerde dengelendi.

Galatasaray hisseleri ise taban yaparken Fenerbahçe kayıplar yüzde 4'üzerinde seyrediyor. Borsa İstanbul'un diğer kulüp hissesi olan Trabzonspor'da ise kazançlar şampiyon Beşiktaş'ın da üzerinde. Bordo mavili kulübün hisseleri yüzde 4 civarı artıda.

Dört büyüklerin hisselerinde 8 aylık sezonda Beşiktaş 'farkı'

Sezon başlangıç tarihi olan 12 Eylül 2020'den baz aldığımızda da ise Beşiktaş'ın hisse performansı açık ara öne çıkıyor. Hatta öyle ki; Borsa İstanbul'daki spor kulüpleri arasında değerini tek artıran siyah beyazlılar. Beşiktaş, 8 ay süren Süper Lig sezonu boyunca hisse fiyatını yüzde 152 artırırken diğer 3 kulüp ise bu süreçte yatırımcısına kaybettirdi. Sezon başında Beşiktaş'ın hisseleri 3,59 liraydı.



Fenerbahçe hisseleri 8 ayda yüzde 43 gerilerken Trabzonspor ise yüzde 36 kaybettirdi. Galatasaray hisseleri ise sezon başından bu yana yüzde 17 eridi. Sezon başında 3,88 lira olan Galatasaray hisseleri bugün 3,21'den işlem görüyor. Fenerbahçe hisseleri ise 11 Eylül 2020 kapanışında 39,90 lirayken bugün 22,56'dan el değiştiriyor. Trabzonspor hisseleri ise aynı periyotta 3,47'den 2,22'ye çekildi.