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Samsung Electronics'ten rekor kâr

Samsung Electronics'in faaliyet kârı ilk çeyrekte yüzde 58 artarak 15,6 trilyon won, gelirleri de yüzde 19,8 artışla 60,6 trilyon won seviyesine çıktı.

Samsung Electronics'ten rekor kâr
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Samsung Electronics, mali yılının ilk çeyreğinde rekor kâr elde etti.

Hafıza çipi talebindeki güçlü artışın etkisiyle Samsung Electronics'in faaliyet kârı ilk çeyrekte yüzde 58 artarak beklentileri doğrultusunda 15,6 trilyon won (14,4 milyar dolar) seviyesine yükseldi.

Samsung'in ilk çeyrekte gelirleri de yüzde 19,8 artışla 60,6 trilyon won seviyesine çıktı. 

Son dakika Samsung Electronics

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