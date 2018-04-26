Samsung Electronics'ten rekor kâr
Samsung Electronics'in faaliyet kârı ilk çeyrekte yüzde 58 artarak 15,6 trilyon won, gelirleri de yüzde 19,8 artışla 60,6 trilyon won seviyesine çıktı.
Samsung Electronics, mali yılının ilk çeyreğinde rekor kâr elde etti.
Hafıza çipi talebindeki güçlü artışın etkisiyle Samsung Electronics'in faaliyet kârı ilk çeyrekte yüzde 58 artarak beklentileri doğrultusunda 15,6 trilyon won (14,4 milyar dolar) seviyesine yükseldi.
Samsung'in ilk çeyrekte gelirleri de yüzde 19,8 artışla 60,6 trilyon won seviyesine çıktı.