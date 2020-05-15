Sanayide daralma beklentiyi aştı

15 Mayıs 2020

Şebnem TURHAN

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, martta yüzde 2 azaldı. Piyasanın beklentisi üretimde yüzde 1.8 artış olacağı yönündeydi. İhracatçı sektörlerden otomotiv, tekstil, beyaz eşyada çift haneli üretim kayıpları baş gösterdi. 11 Mart’ta Türkiye’de ilk vakanın görülmesinden sonra öncelikli olarak otomotiv sektörü martın son haftasında üretime ara vermişti. Sanayinin diğer kollarında üretim durdurmaları nisan ile birlikte başlamıştı. Marttın ikinci yarısında etkisini gösteren koronavirüs salgınının üretimi bu kadar yoğun etkilemesi şubata göre sanayi üretiminin de yüzde 7.1 azalmasına neden oldu. Otomotivde yüzde 20.3 daralma yaşanırken, hazır giyimde yüzde 16.5, tekstilde yüzde 7.1 üretim kayıpları yaşandı. İmalatın alt kollarından gıdada ise martta geçen yıla göre yüzde 6.2 üretim artışı var, imalat sanayiye olumlu etkisi 0.8 puan. Ambalaj sektörü bu krizde güçlü duruyor. Kağıt ve kağıt ürünleri imalatında geçen yıla göre yüzde 11.7 üretim artışı görüldü. Kimyasallar da virüse karşı üretim artışı yaşayanlardan ki önümüzdeki aylarda da üretimini sürdürmesi bekleniyor. Mart ayında üretim yüzde 8.1 arttı ve etkisi 0.5 puan oldu.

İlk çeyrekte güçlü büyüme

Ekonomik büyümeye en fazla katkı veren sanayi üretimi yıla çok iyi başlamıştı. Ocakta yüzde 7.7, şubatta yüzde 8.5 artan sanayi üretimi martta yüzde 2 daralsa da ilk çeyrek geçen yılın çeyreğine göre yüzde 4.4 artış gösterdi. Bu veriler, Türkiye ekonomisinin de ilk çeyrekte yüzde 5’e yakın bir büyüme gerçekleştirebileceğini gösteriyor.

Perakende satışlar hız kesti



Yıla umutlu bir başlangıç yapan perakende sektöründe, ilk iki aylık pozitif tablo martta olumsuza döndü. Bununla birlikte salgının perakende satış endeksleri üzerindeki etkisinin mart ayında kısmi olarak görüldüğü söylenebilir. Perakende satışlar mart ayında önceki yıla göre yüzde 0.2 azaldı. Satışlarda aylık bazda ise yüzde 8.1 düşüş dikkat çekti. Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 32.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.4 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 9.4 azaldı. Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre ise yüzde 8.1 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16.5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 15.5 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10.7 arttı.