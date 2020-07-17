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Sasa hisseleri anlaşma sonrası yükselişte

Sasa Polyester kimya işkolunda faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili Petrol-İş sendikası ile devam eden 21.Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığını duyururken, hisseler sert yükselişte.

Sasa hisseleri anlaşma sonrası yükselişte
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Sasa Polyester kimya işkolunda faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili Petrol-İş sendikası ile devam eden 21.Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığını duyururken, hisseler sert yükselişte.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "Taraflar arasında 36 ay süreli toplu iş sözleşmesi imzalanarak 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir" denildi.

Şirket hisseleri saat 1230'da yüzde 7.7 primle 14.13 liradan işlem görüyor. Aynı saatte BIST-100 endeksi yüzde 0.22 yükselişte.

Açıklamaya göre, toplu iş sözleşmesinin imzalanması ile işçi sendikasının aldığı grev kararı yürürlükten kaldırıldı.

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