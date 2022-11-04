SASA hisselerinde tedbir kararı
SASA hisselerinde açığa satış ve kredili işlem yasağı 6 Aralık'a kadar uzatıldı. 7 Kasım'dan itibaren de 1 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbiri uygulanacak.
Borsa İstanbul, SASA hisseleriyle ilgili bir tedbiri devreye alırken, daha önce uyguladığı bir tedbiri de uzattı.
Borsa İstanbul'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Sasa Polyester Sanayi A.Ş. payında 7 Kasım 2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbiri uygulanacak. Tedbirin uygulanacağı son tarih 6 Aralık 2022 olarak açıklandı.
Bunun yanında şirketin hisselerinde halihazırda uygulanmakta olan "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" tedbiri de 6 Aralık 2022 tarihine (seans sonuna) kadar uzatıldı.