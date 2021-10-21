Sasa Polyester'den hisse geri alım kararı

Sasa Polyester, hisse geri alım kararı aldığını açıkladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, 21 Ekim 2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında azami 500 milyon TL'ye kadar hisse geri alımı yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar ile ilgili olarak 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016'da yaptığı duyurular çerçevesinde; Sasa hisselerinin Sasa Polyester Sanayi A.Ş. tarafından Borsa'dan satın alınmasına, şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere geri alım için ayrılacak azami fon tutarının 500.000.000 TL olmasına, geri alınacak azami pay sayısının ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.