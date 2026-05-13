SASA'da dolaşımdaki hisse miktarını yüzde 5,5 artıran gelişme

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, SASA Polyester Sanayi A.Ş. paylarında gerçekleştirilen şarta bağlı tahsisli sermaye artırımı süreci tamamlandı. İhraç edilen 2 milyar 439 milyon 999 bin 996 lira nominal değerli kaydi bakiye, dünkü işlemler itibarıyla Borsa İstanbul ikincil piyasasına dahil edildi.

Şirketin 43 milyar 815 milyon 615 bin 360 lira olan mevcut çıkarılmış sermayesi, söz konusu tescil işlemiyle birlikte 46 milyar 255 milyon 615 bin 356 liraya ulaştı. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine tahsis edilen bu yeni miktar, şirketin önceki sermayesi içinde %5,56 oranında artışa karşılık geliyor.

Şirketin dolaşımdaki hisse miktarındaki bu artış hisse senedi fiyatlarını baskı altında bırakıyor SASA hisseleri şu sıralarda yüzde 5'e yaklaşan bir kayıpla işlem görüyor.

Dolaşımdaki hisse sayısına yansıması

SASA tahsisli sermaye artırımı kapsamında TRASASAW91E4 ISIN koduyla kayıt altına alınan paylar, 12 Mayıs 2026 tarihinde borsada işlem gören statüde ihraç edildi. Sermaye artırımının tamamlanmasıyla birlikte Borsa İstanbul çatısı altındaki toplam SASA hisse sayısı da %5,56 oranında artış gösterdi.

Şarta bağlı tahsisli ihraç sürecinin gereklilikleri yerine getirilerek payların borsa sistemine dahil edilmesi sağlandı. MKK nezdinde gerçekleştirilen kayıt işleminin ardından hisseler genel işlem hacmine eklendi.