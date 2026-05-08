SASA polyester sermaye artırımı sürecini tamamladı

SASA Polyester’in tahsisli sermaye artırımı süreci SPK onayıyla resmileşirken, alınan kararın özellikle küçük yatırımcı cephesinde yeni soru işaretleri doğurması bekleniyor. Şirketin daha önce yaptığı pay satışlarının ardından hissede oluşan baskı hâlâ hafızalardaki yerini korurken, şimdi benzer bir sürecin yeniden gündeme gelmesi dikkat çekiyor.

7 Mayıs 2026 tarihli SPK bülteninde yer alan karara göre şirketin çıkarılmış sermayesi 43 milyar 815 milyon liradan 46 milyar 255 milyon liraya yükseltildi. Yaklaşık 2 milyar 440 milyon liralık yeni pay ihraç edilirken mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlandı.

İhraç edilen hisselerin tamamı paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine verildi. Şirket yönetiminin 1 Nisan’da aldığı karar kısa sürede SPK onayından geçerken, piyasada en çok konuşulan başlık ise dönüşüm maliyetleri oldu.

Yabancı fonların maliyeti ve arz baskısı endişesi

Açıklanan verilere göre 115 milyon 900 bin Euro nominal değerli tahvil karşılığında yaklaşık 2 milyar 440 milyon adet hisse dağıtıldı. Bu hesapla yabancı fonların hisseye dönüşüm maliyeti yaklaşık 2,52 TL seviyesinde oluştu.

Düşük maliyetli payların piyasaya girebilecek olması yatırımcı tarafında ciddi tedirginlik yaratıyor. Özellikle tahvil sahiplerinin ellerindeki hisseleri kademeli şekilde borsada satışa sunması halinde hissede uzun süreli bir arz baskısı oluşabileceği konuşuluyor.

Kulislere göre birçok yatırımcı, şirketin son dönemde sıklaşan sermaye artırımı ve pay satışları nedeniyle güven kaybı yaşadığını düşünüyor. En büyük endişe ise düşük maliyetle hisse alan yabancı fonların kâr realizasyonuna yönelmesi durumunda bedelin yine küçük yatırımcıya kesilmesi.

Piyasada “ucuz maliyetli hisseler satışa gelir mi?” sorusu şimdiden yüksek sesle konuşulmaya başlanırken, yatırımcılar şirket yönetiminden daha şeffaf ve piyasayı rahatlatacak adımlar bekliyor.

Tahvil ihraçlarının dünden bugüne gelişimi

SASA yönetimi paya dönüştürülebilir tahvil ihracını ilk kez 30 Haziran 2021 tarihinde 5 yıl vade ve 200 milyon Euro ile gerçekleştirmiş ve referans fiyat olarak 0,035629 Euro baz alınmıştı. 100 bin Euro nominal değerli bir tahvil için 2 milyon 806 bin 702 adet pay tahsis edilmişti.

Şirket ikinci büyük ihracını 15 Ocak 2026 tarihinde 5 yıl vade ve 415 milyon Euro ile gerçekleştirmiş, bu ihraçta kupon faiz oranı yıllık %4,75 olarak belirlenmişti.

8 Mayıs 2026 tarihinde ise bu tahvillerin bir kısmının vadesinden önce paya dönüşüm süreci tamamlanmış, toplam 115 milyon 900 bin Euro tutarındaki tahvilin itfası karşılığında 2 milyar 439 milyon 999 bin 996 adet yeni pay ihraç edilmiştir.

Bu son dönemde 100 bin Euro nominal değerli bir tahvil karşılığında 210 milyon 526 bin 316 adet payın devri gerçekleşmiş ve şirketin toplam sermayesi 46,2 milyar TL seviyesine ulaşmıştır.