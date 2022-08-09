SASA'dan ikinci çeyrekte 3,25 milyar TL kâr

SASA Polyester, yılın ikinci çeyreğinde geçen yıla göre güçlü bir performansa imza attı.

Şirket, ikinci çeyrekte 3,25 milyar TL net dönem kârı elde etti. Geçen yılın aynı döneminde şirket 532 milyon TL net dönem kârı açıklamıştı.

6 aylık sonuçlara bakıldığında ise Sasa'nın yılın ilk yarısını 5,58 milyar TL net dönem kârı elde ettiği izlendi. Şirketin ikinci çeyrekte satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 213 oranında artarken, brüt kârı ise yüzde 228 artışla 2,16 milyar TL oldu. Böylece brüt kâr marjı yüzde 25,3’e yükseldi.

Şirketin faaliyet kârı 1,69 milyar TL’ye çıktı. FAVÖK'ü ise yüzde 220 oranında artarak 1,88 milyar TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı yüzde 21,6'dan yüzde 22,1'e çıktı. İlk 6 aylık toplam FAVÖK ise 3,52 milyar TL’ye yükseldi.

Şirket 2022 yılının ilk yarısında 280 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Elyaf, iplik ve poy satışlarının yüzde 21’ini dış piyasaya gerçekleştirdi. Tüm satışlarda ise bu oran yüzde 23 olarak öne çıktı.