SASA'dan ilk çeyrekte 2,33 milyar TL kâr

SASA Polyester 2022 yılının ilk çeyreğinde 2,33 milyar TL net dönem kârı elde etti. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde 109 milyon TL net kâr elde etmişti.

Şirket yılın ilk çeyreğinde 7,11 milyar TL'lik net satış ile geçen yılın aynı dönemindeki 2,53 milyar TL’nin oldukça üzerine çıktı.

Şirketin brüt kârı ise yüzde 284 oranında artışla 2,22 milyar TL’ye yükseldi. İlk çeyreklere göre kademeli bir şekilde artmaya devam eden FAVÖK ise, 2022’nin ilk üç ayında 1,75 milyar TL’ye işaret etti.

Bu finansallarla birlikte SASA’nın FAVÖK marjı 4,7 puan artışla yüzde 24,6’ya, kâr marjı ise yüzde 32,8’e çıktı.