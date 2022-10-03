Sasa’dan şartlı sermaye artırımı

Sasa Yönetim Kurulu, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, yurtdışında ihraç edilen Paya Dönüştürülebilir Tahvil (PDT) sahipleri için bedelli sermaye artırımına gideceğini duyurdu.

Kurulun aldığı kararla, Eylül ayında PDT sahiplerinin paya dönüştürme talepleri şarta bağlı sermaye artırım yapılarak karşılanacak. Bu artırım sırasında, mevcut hissedarların yeni pay alma haklarının kısıtlanacağı açıklandı.

KAP’a yapılan açıklamada, dönüştürme hakkını kullanmak isteyen toplam 28,2 milyon euro nominal değerli PDT sahibi bulunduğu kaydedildi.

Buna göre, dönüştürme tutarı olan 15,8 milyon TL artırılmak suretiyle çıkarılmış sermaye 2 milyar 240 milyon TL’den 2.255.830.245 TL'ye yükseltilecek.

Diğer taraftan, çıkarılan yeni payların tamamı 2022 Eylül ayı içinde dönüştürme hakkını kullanmak isteyen tahvil sahiplerine tahsis edileceği açıklandı.

Öte yandan InvestAZ Yatırım da, mevcut 60 milyon TL ödenmiş sermayesini, 90 milyon TL artırarak, kayıtlı sermaye tavanı olan 150 milyon TL'ye çıkardığını duyurdu.