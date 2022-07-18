Satılmış beklentilerle zarara uğramayın

Barış ERKAYA



Borsanın bir türlü yukarı yön bulamadığı, tüm beklentilerin bilançolara odaklandığı bu dönemde yatırımcılar için oldukça dikkatli olunması gereken seanslar yaşanıyor ve bir süre daha yaşanacak. Uzmanlar özellikle hisse bazlı hareketlerde şirketlerin finansal performanslarını etkileyebilecek haberlere karşı yatırımcıların daha da temkinli olması gerektiği konusunda uyarıyor. Çünkü getirinin aslanın ağzında olduğu bugünlerde yeni gelen bir haberin heyecanıyla yapılan hisse alımları bir başkaları tarafından çoktan satın alınmış hatta size satılıyor bile olabilir.

Bu handikapı ortadan kaldırmanın ya da en azından riski en az indirmenin yolu hem bu hisselerin önceki fiyat hareketlerini hem de takas değişimlerini yakından takip etmekten geçiyor.

Spekülasyona maruz kalmamak için…

Borsanın aslında en temel kurallarından biridir: Beklentiler alınır, gerçekleşmeler satılır. Mesele şu ki beklentileri yeterince önce satın aldınız mı ya da sadece erken satın aldığınızı mı sanıyorsunuz?

Bunu tespit etmek elbette çok zor. Fakat son dönemde hem küçük yatırımcı cephesinde şirket analizlerini kendisi yapabilen, finansal okur yazarlığı yüksek olan çok ciddi bir yatırımcı kitlesi oluşmuş durumda. Bu yatırımcılar, bir yandan yatırım yapmak için radarına aldığı hisse senetlerinin günlük hareketlerini yakında takip ederken aynı zamanda daha önceden sinyali verilmiş yeni bir yatırımın tamamlanması, yeni bir iş ilişkisi olasılığı ve buna benzeyen onlarca beklenti takvimini takip etme kapasitesine sahip. Yani mühim olan sizin de o yatırımcılar arasında yer alıp almadığınız.

Borsada yatırım yapmaya yeni başlamış biri için buna ulaşmak ilk başta çok karmaşık gibi görünse de aslında hedef şirketleri belirleyip sadece o şirketlere odaklanarak ve hedef şirketin sektöründe ve kendisindeki günlük gelişmeleri an ve an takip ederek buna ulaşmak hiç de imkansız değil.

Fakat elbette iş bununla da bitmiyor. Bir de piyasanın gerçeği olan spekülasyonlara karşı da dikkatli olmak gerekiyor. Bunun ne anlama geldiğini gösterebilmek için sadece son bir haftada BIST şirketlerinin KAP’a yaptığı açıklamaların nitelikleri ve öncesi, sonrasında yaşananları aşağıda örnekleriyle özetlemeye çalıştık. Vagona son trenden binmemek açısından aşağıdaki örnekler çok ama çok önemli dersler içeriyor…

Açıklama öncesi ve sonrasında yaşananlar

* ESCORT YAZILIM: Dolaylı iştirak Bakiyem, 2022 yılı çeyrek sonuçlarını açıkladı. Bakiyem işlem hacmini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 900 artırarak aylık 114 milyon TL’ye ulaştı. Hedef: 2022 sonunda 1 milyar TL, 2023 sonunda 5 milyar TL işlem hacmi. Açıklama öncesi iki işlem günü hisse fiyatlarındaki yükseliş: Yüzde 11.5 Açıklama Öncesi Dikkat Çeken Takas Değişimi: Citibank Yabancı: Yüzde 1.57’den yüzde 1.61’e Açıklama sonrası yükseliş: Yüzde 14 Açıklama Sonrası Dikkat Çeken Takas Değişimi: Citibank Yabancı: Yüzde 1.61’den yüzde 1.31’e

* GLOBAL YATIRIM HOLDİNG: Dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc (“GPH”), yüzde 80 oranında hissedarı olduğu ortak girişim Global Ports Canary Islands S.L. (“GPCI”)’ın, İspanya Kanarya Adaları’nda yer alan Las Palmas de Gran Canaria kruvaziyer limanının operasyonlarının 40 yıl süre ile işletilmesine yönelik imtiyaz anlaşması hükümlerinde mutabık kaldıkları açıklandı. Böylece GPH’in Karayipler, Akdeniz, Güney Atlantik, Asya ve Kuzey Avrupa kruvaziyer bölgelerinde işlettiği ve yönettiği toplam kruvaziyer liman sayısı 22’ye yükseldi. İmtiyaz haklarının 2022 yılı dördüncü çeyrekte kullanılmaya başlanması bekleniyor. Açıklama öncesi iki işlem günü hisse fiyatlarındaki yükseliş: Yüzde 3.95 Açıklama sonrası düşüş: Yüzde 12.77 İş Girişim: Bağlı ortaklığı Toksöz Spor Malzemeleri aleyhine açılan genel kurul kararlarının iptaline ilişkin davada davacının temyiz başvurusu da reddedildi. Temyiz, Toksöz lehine sonuçlandı ve kesinleşti. Açıklama öncesi iki işlem günü hisse fiyatlarındaki yükseliş: Yüzde 7 Açıklama öncesi dikkat çeken takas değişimi: Citibank Yabancı: Yüzde 0.17’den 0.31’e

* TUKAŞ GIDA: Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içinde salça, sebze konservesi ve dondurulmuş gıda üretimine yönelik yeni tesiste salça işletmesi seri üretime hazır hale geldi. Tesiste günde 3 bin domates işleme kapasitesi 15 Temmuz itibariyle üretime başladı. Açıklama öncesi iki işlem gününde hisse fiyatlarındaki yükseliş: Yüzde 6.68 Açıklama öncesi dikkat çeken takas değişimi: Citibank Yabancı: Yüzde 2.72’den yüzde 3.38’e

* AGESA: Şirket yılın ilk yarısında hayat sigortası alanında 1 milyar 542 milyon 31 bin 945 TL, hayat dışı branşlarda ise 37 milyon 85 bin 158 TL prim üretimi gerçekleştirdi. Şirketin geçen yıl aynı dönemdeki prim üretimi: Hayat sigortasında 833 milyon 567 bin 843 TL, hayat dışında 27 milyon 22 bin 420 TL. Hayat branşında yüzde 85 artış, hayat dışı branşlarda yüzde 29 düşüş gerçekleşmiş durumda. Açıklama öncesi iki işlem gününde hisse fiyatlarındaki düşüş: Yüzde 2.39

* AKSA ENERJİ: Aksa Enerji Kazakistan, Kazakistan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı tarafından düzenlenen 240 MW kurulu güce sahip olacak Kyzykorda kombine ısı ve enerji santrali kapasite ihalesini kazandı. Açıklama öncesi iki işlem gününde (açıklama günü öğle seansına kadar dahil) hisselerdeki yükseliş: Yüzde 8.44 Açıklama Öncesi Dikkat Çeken Takas Değişimi: Citibank Yabancı: Yüzde 6.91’den yüzde 6.84’e Açıklama sonrası düşüş: Yüzde 2

* RUBENİS TEKSTİL: Şirket Ataköy Prestij Konakları A Blok 9 numaraları dairesini 16 milyon 684 bin TL bedelle sattı. Bu rakamın 8 milyon 84 bin TL’lik bölümünü peşin aldı. Kalan 8.6 milyon TL’lik kısmın ödemesini ise 30 Eylül’e kadar tahsil edecek. Şirketin 2021 yılı toplam net karı 74 milyon TL. Açıklama öncesi iki işlem gününde hisselerdeki yükseliş: Yüzde 5.67 Açıklama sonrası: Önce yüzde 5.94 düşüş ardından yüzde 9.5 yükseliş Açıklama Öncesi ve Sonrası Dikkat Çeken Takas Değişimi: Ahlatçı Yatırım: Yüzde 30.43’ten yüzde 22.37’ye, Ziraat Yatırım: Yüzde 18.22’den yüzde 14.76’ya, Garanti Yatırım: Yüzde 17.55’ten yüzde 14.19’a

* YEO TEKNOLOJİ: Şirket bir müşterisiyle İSTAÇ Kömürcüoda Katı Atık Bertaraf Tesisi projesi kapsamında süreç otomasyonu ve IOT çözümleri konusunda 775 bin Euro artı KDV bedelle sözleşme imzaladı. Bugünkü kurla sözleşme bedelinin TL karşılığı 13.6 milyon TL artı KDV. Şirketin toplam yıllık cirosu (2021 sonu itibariyle) 441.5 milyon TL. Açıklama öncesi iki işlem gününde hisselerdeki yükseliş: Yüzde 13.62 Açıklama Öncesi Dikkat Çeken Takas Değişimi: Vakıf Yatırım: Yüzde 13.41’den yüzde 14.10’a Açıklama sonrası: Yüzde 1.86 yükseliş Açıklama Sonrası Dikkat Çeken Takas Değişimi: Vakıf Yatırım: Yüzde 14.10’dan yüzde 13.19’a

* TURCAL PETROL: Turcas Kuyucak’ın satışından kalan 3 milyon 838 bin 687 dolarlık ödemenin 3 milyon dolarlık kısmı Turcas’ın hesaplarına geçti. Kalan tutarın ise en geç Ağustos ayı sonunda kadar hesaplara geçmesi öngörülüyor. Açıklama öncesi iki işlem gününde hisselerdeki düşüş: Yüzde 2.81 Açıklama Öncesi Dikkat Çeken Takas Değişimi: Citibank Yabancı: Yüzde 2.07’den yüzde 2.25’e Açıklama sonrası: Yüzde 5.37 yükseliş

* GİRİŞİM ELEKTRİK: Şirketin bağlı ortaklığı Europower, Kuzey Irak’taki bir firmadan Transformatör ve Orta Gerilim Hücre siparişi aldı. Sipariş bedeli 612 bin dolar artı KDV. Güncel kurla 10.7 milyon TL. Şirketin 2021 sonu net satışları 1.2 milyar TL. Açıklama öncesi iki işlem gününde hisselerdeki yükseliş: Yüzde 19 Açıklama Öncesi Dikkat Çeken Takas Değişimi: Deniz Yatırım: Yüzde 3.57’den yüzde 3.81’e Açıklama sonrası: Yüzde 9 düşüş Açıklama Sonrası Dikkat Çeken Takas Değişimi: Deniz Yatırım: Yüzde 3.81’den yüzde 3.30’a

* PENGUEN GIDA: Avrupalı market zinciri LIDL ile 27 milyon 513 bin 816 Euro’luk turşu ve konserve ürünleri anlaşması gerçekleştirdi. Sevkiyatlar hemen başlayacak ve 2023 Mayıs ayına kadar sürecek. Güncel kurla anlaşma tutarı 483 milyon TL. Penguen Gıda 2021 yılı toplam net satışları 410 milyon TL. Açıklama öncesi üç işlem gününde hisselerdeki yükseliş: Yüzde 18 Açıklama Sonrası Dikkat Çeken Takas Değişimi: Citibank Yabancı: Yüzde 1.38’den yüzde 1.68’e Açıklama sonrası: Önce yüzde 6.4 yükseliş, ardından yüzde 6.15 düşüş Açıklama Sonrası Dikkat Çeken Takas Değişimi: Citibank Yabancı: Yüzde 1.68’den yüzde 2.39’a

* BİOTREND ÇEVRE YATIRIMLARI: Bağlı ortaklığının işlettiği Bergama Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi, 5,656 MWe olan kurulu gücünün 7,070 MWe'ye çıkarılması için kısmi kabul aldı. Açıklama öncesi üç işlem gününde hisselerdeki yükseliş: Binde 6.3 Açıklama sonrası: Binde 7.5 düşüş Açıklama Öncesi ve Sonrası Dikkat Çeken Takas Değişimleri: Yatırım Fonları: Yüzde 14.23’te yüzde 25.89’a, Emeklilik Fonları: Yüzde 25.85’ten yüzde 27.14’e