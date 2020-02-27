Satış baskısı artarak devam ediyor

27 Şubat 2020

DÜNYA ONLİNE

ABD Başkan Trump'ın dün geceki konuşmasında virüsün tedavisi ile ilgili müjdeli haber vermemesi ve Amerikan FDA tarafından yapılan "kısa vadede çözüm bulunamayacak küresel bir salgın riski artıyor" uyarısı global piyasalarda satış baskısını körükledi.

Bu sabah, ABD'de vadeli işlemlerde %1,4'ü aşan değer kaybı, Asya piyasalarında Nikkei'de %2'yi aşan değer kaybı yaşıyor.

Altın ons fiyatı bu sabah 1651 dolara çıkarken, Brent petrol 52,3 dolara geriledi. ABD 10 yıllık faiz oranları ise bu sabah %1,2940'ı görmüş durumda.

Yurt içinde Moody's'in Türkiye'deki negatif reel faiz ortamının yatırımcı güvenini zayıflatacağına dair uyarısı ve İdlib'den gelen iki şehit haberiyle güne başladık.

Bu gelişmeler ışığında Borsa İstanbul güne yüzde 1'i aşan değer kaybı ile başlarken, dolar/TL kuru ilk işlemlerde 6.16'yı geçti.

Tepki alımları gelmiyor

Koronavirüsün Çin dışında birçok ülkeye yayılması sonrasında bu hafta risk iştahında yaşanan düşüşte sarsılan hisse senedi piyasalarında risk iştahı zayıf kalmaya devam ediyor.

İş Yatırım'ın paylaştığı günlük bültende şu değerlendirmelere yer verildi;

"Amerikan FDA tarafından yapılan "kısa vadede çözüm bulunamayacak küresel bir salgın riski artıyor" uyarısı sonrası ABD vadelileri ve Asya borsalarında yeni bir satış dalgası başladı. MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler’in tepe noktasına göre %10 gerilemesine rağmen tepki alışı görülmüyor.

"Vaka sayısı zirve yapmadan borsalar dibi görmez" görüşü yatırımcıları hisse emtia gibi riskli araçlardan altın, ABD devlet tahvili gibi emin limanlara yönlendiriyor. Geçmişte düşüşleri alış fırsatı olarak gören yatırımcılar artık yükselişleri satış fırsatı olarak görmeye başladı.

Türkiye varlıkları dünkü satış dalgasında pozitif ayrıştı. Buna karşın döviz ve yerel tahvilde küresel satış dalgasına paralel kayıplar görülüyor.

ABD vadeleri ve Asya borsalarına paralel Borsa İstanbul’un %1 civarında kayıpla açılmasını bekliyoruz. Moody’s’in "eksi reel faiz ortamı" dolarizasyonu besleyerek bankalar ve Türk Lirası için risk için oluşturuyor tespiti piyasa için negatif."

İdlib konusu sıcaklığını koruyor

ABD Genelkurmay Başkanı Milley, ABD'nin Türkiye-Suriye sınırı bölgesinde tekrar asker konuşlandırması yönünde bir niyet ya da planlarının olmadığını söylerken Türk-Rus heyetlerin Ankara'da İdlib'deki duruma ilişkin görüşmeleri bugün de devam edecek.