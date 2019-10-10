Satış baskısı ne kadar sürecek?

10 Ekim 2019

DÜNYA ONLİNE

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün yapılan sosyal medya paylaşımı ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Suriye’de gerçekleştirdiği “Barış Pınarı Harekatı”nın başladığı belirtildi. Açıklamanın ardından yurtiçi piyasalarda hafta başından bu yana gözlenen satış baskısı artarak devam ediyor.

Bu baskıyla birlikte Türkiye varlıklarında dünyadan negatif ayrışma hız kazandı. Borsa İstanbul 100 endeksi, 97.700 seviyelerine kadar çekilirken, dolar kuru 5.8980 ile haziran ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Suriye şoku ile dış borç servisinin yüksek olduğu bir dönemde karşılaşan ve aybaşından beri yüzde 4'ün üzerinde değer kaybeden Türk Lirası'ndaki satışların kısa vadede devam edebileceği kaydediliyor.

Kara harekatının da başlaması ile birlikte şimdi harekatın süresinin ve genişliğinin ne olacağı ve tepkiler yakından izlenecek.

Barış Pınarı Harekatı sonrasındaki ilk tepkiler

AB, Türkiye'ye operasyonu durdurma çağrısı yaparken, Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölge oluşturmasında AB'nin ödeme yapmayacağını da açıkladı.

ABD'den Cumhuriyetçi ve Demokrat pariteden 1 parlamenter Türkiye'nin başlattığı operasyona tepki olarak bir yaptırım paketi üzerinde anlaştıklarını açıkladı. Operasyonun 90 gün içerisinde sonlandırılmaması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil Türk hükümetinin üst düzey isimleri ile askeri ve ticari sektörlere de ağır yaptırımların uygulanması isteniyor. Söz konusu tasarının Senato'da oylanıp kabul edilmesi durumunda Trump'ın masasına gelmeden önce Temsilciler Meclisi'nde de kabul edilmesi gerekiyor. Kongrenin her iki kanadında da 3'te 2 çoğunluğun üzerinde kabul edilmesi halinde ise Trump'ın veto yetkisini aştığı için tasarılar doğrudan yasalaşıyor.

Analistlere göre; Barış Pınarı Harekatı sonrasındaki ilk tepkiler Türkiye varlıklarındaki baskının devam edeceğine işaret ediyor.

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek

Kalıcı-uzun süreli erozyon beklemiyoruz

Daha önce gerçekleştirilen iki askeri harekatı da dikkate aldığımızda, yerel varlıkların fiyatlama sürecine kalıcı-uzun süreli erozyon beklentisine sahip değiliz. Haber akışının sıcaklığını kaybetmesi ve 13 Kasım’da Washington’da gerçekleştirilecek olan Trump-Erdoğan görüşmesine yönelik beklentilerin zaman içerisinde spot piyasa fiyatlamalarında dengelenmenin sağlanmasına yardımcı olacağını düşünüyoruz.

Dolar/TL paritesi işlemlerinde 5.8550 seviyesi üzerinde lira baskılanması teknik olarak 5.95-6.00 bölgesine dek devam edebilir ancak şu aşamada daha yüksek seviyeleri ek olumsuz haber akışı olmadıkça öngörmüyoruz.

GCM Forex Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır

Risk primi kritik seviyede

Harekâtın başlaması ile ABD – Trump – Senatörler ve Avrupa Birliği özelinde Türkiye karşıtı söylemler ve tehditler hava uçuşurken, Trump’ın sınırların aşılması durumunda ekonominizi mahvederim tehdidi söylemi öne çıkmaktadır.

ABD’nin Suriye politikasında terör örgütlerine silah ve mali yardım yaklaşımının aynı şekilde süreceği açıklamaları zorlu coğrafyada neler olabileceğine ilişkin risk ve belirsizlikleri artırıyor. Bölgede ABD – Rusya – Türkiye denkleminde her ne kadar ABD etkinliği öne çıksa bile Rusya’nın gücünü ve stratejisine bağlı hamlelerini dikkatlice takip etmek gerekiyor.

Genel algı olarak ülke risklerinde en kötüsünün geride kaldığı ve ucuzluk temaları yukarı yönlü hareket potansiyelini desteklerken, ABD tarafında dillendirilen olası yaptırım unsuruna ilişkin haber akışı takip edilerek göz ardı edilmemeli. Harekâtın ilk sıcaklığı geçtikten sonra piyasa dinamiklerinin buna adapte olarak endeks ve TCMB politikasına odaklanma potansiyeli bulunabilir.

Ülke risk primi (5 yıllık CDS) 400 kritik seviyesine doğru yaklaşırken (güncel 397 seviyesi) geçilmesi durumunda risk algısında bozulma ile endeksler tarafında aşağı yönlü baskılanma etkin olabilir.

Piyasalarda son durum