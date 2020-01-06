Saudi Aramco hisselerinde sert düşüş

06 Ocak 2020

Suudi Arabistan borsası Tadawul'da işlem göre Saudi Aramco hisseleri, İran ile ABD arasında artan gerilimin etkisi ile 11 Aralık'taki halka arzdan bu yana görüyen en düşük seviyeyi gördü.



İran ile ABD arasındaki gerilimin Suudi Arabistan'a ve tüm Körfez bölgesine yansıyacağı endişeleri ile Aramco hisseleri düne göre yüzde 0,29 kayıpla 34,45 riyal seviyesine geriledi.



Aramco hisse senetleri 32 riyal fiyatla halka arz edilmiş ve halka arz sonrası fiyat 38,70 riyal seviyesine kadar yükselmişti.