Saudi Aramco'nun halka arzından beklenen rekor geldi

06 Aralık 2019

Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco, dünyanın en büyük halka arzını gerçekleştirdi. 17 Kasım'da başlayan ve 4 Aralık'ta sona eren talep toplama sürecininin ardından yapılan açıklamada yüzde 1,5 oranında hissenin halka arzından 25,6 milyar dolar gelir elde edildiği duyuruldu.



Aramco'dan önceki halka arz rekoru 2014 yılında 25 milyar dolar ile Alibaba Group Holding tarafından kırılmıştı.



Aramco, halka arz fiyatını talep toplama sürecinde belirtilen fiyat aralığının üst sınırında, 32 riyal (8,53 dolar) dolar olarak belirledi ve buna göre Şirket'in piyasa değeri 1,7 trilyon dolar oldu.

Halka arza 106 milyar doları kurumsal yatırımcılardan ve 12,6 milyar doları bireysel yatırımcılardan olmak üzere toplam 118,6 milyar dolar tutarında talep geldi. 4,9 milyon Suudi bireysel yatırımcı Aramco'dan hisse aldı.