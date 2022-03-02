Sberbank, Avrupa'dan çekildi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Batı'dan bir biri ardına yaptırımlar gelirken, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank da Avrupa pazarından çekildiğini duyurdu.

Rus Sberbank, iştiraklerinde büyük miktarda nakit çıkışlarıyla karşı karşıya kalması nedeniyle Avrupa pazarından ayrılacağını açıkladı.

Rusya'nın en büyük bankası yaptığı açıklamada, Avrupa'da iştiraki olan bankalara daha fazla likidite sağlayamadığını belirtirken, ancak sermayesinin ve aktif kalitesinin tüm mevduat sahiplerine ödeme yapmak için yeterli olduğunu söyledi.

Sberbank Europe AG kapatıldı

Öte yandan Avusturya Sermaye Piyasası Kurumu (FMA), Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın Avrupa kolu Sberbank Europe AG'nin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) talimatıyla kapatıldığını duyurdu.

Açıklamada, ECB'nin, 28 Şubat'ta Sberbank Europe AG'nin jeopolitik gelişmeler ve büyük likidite çıkışları (mevduat) nedeniyle ekonomik sıkıntılar içinde olduğu ve iflas edebileceğini belirlediği hatırlatılarak, bunun, ECB'nin Tek Tasfiye Kurulu'nu (SRB), Sberbank Europe AG'nin faaliyetlerine moratoryum uygulamaya sevk ettiği kaydedildi.

Banka'da iflas işlemlerini yönetmek için bir kayyum atandığı bildirilen açıklamada, banka müşterilerinin 100 bin euroya kadar mevduat garantisinin olduğu bildirildi.

FMA'nın Sberbank Europe AG'nin kapatılmasına yönelik açıklaması, moratoryumun sona ermesinden bir saat önce yapıldı.