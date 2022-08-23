  1. Dünya Gazetesi
  2. Finans
  3. Sberbank, Kazakistan'dan çekiliyor
Takip Et

Sberbank, Kazakistan'dan çekiliyor

Rus bankası Sberbank, Kazakistan pazarından çıkma kararı alırken, ülkedeki iştirakini de Baiterek Holding’e sattı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, Kazakistan pazarından çıkma kararı aldığını duyurdu. Konuya ilişkin Sberbank’tan yapılan açıklamada, bankanın Kazakistan’daki iştirakinin Kazakistan’daki Baiterek Holding’e satıldığı belirtildi.

Anlaşma bedeline ilişkin detayların paylaşılmadığı açıklamada, “Sberbank, mevcut jeopolitik durum ve banka müşterilerinin çıkarları doğrultusunda hareket ederek Kazak piyasasından çekilmeye karar verdi.” ifadeleri kullanıldı.

Yaklaşık 110 milyon müşterisiyle Rusya’nın en büyük bankası konumunda bulunan Sberbank, ABD’nin yaptırım uyguladığı Rus bankaları arasında yer alıyor.