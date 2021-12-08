Scope Ratings: Rezervlerin kullanılması TL'de değer kaybını engellemez

Scope Ratings Ülke ve Kamu Sektörü Notları Direktörü Dennis Shen yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 20'nin üzerindeki enflasyona, vatandaşlarının harcanabilir gelirlerinin aşınmasına rağmen faiz oranlarını düşürerek ekonomik büyümeyi hızlandırmaya ve ihracatı artırmaya bağlı olduğu ortamda Ankara'nın kullanabileceği sadece bir kaç seçenek olduğunu vurguladı.

Kur krizinin yeterince kötüleşmesi ve merkez bankasının liradaki cari satış baskısını hafifletmek ve enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırabileceğini belirten Shen, bunun dışındaki seçeneğin TCMB'nin sermaye kontrolleri uygulaması olduğunu savundu. "TCMB yeniden sermaye kontrolleri uygulayabilir, dövize erişimi sınırlayabilir, yerel ve yabancı bankalardan döviz arayabilir ve 2018-2020 arasında olduğu gibi rezervler yolu ile kuru savunabilir" diye konuşan Shen, diğer merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırdıkları bir ortamda 16 Aralık'ta faiz indirimi yönende herhangi bir kararın lira üzerinde daha da baskı yaratacağını vurguladı.

"Cumhurbaşkanı Erdogan, rotasını ndeğiştirmez ve seçimlerde bir malubiyet kaçınılmaz görünmeye başlar ise 2022 ve 2023'te siyasi gerilimlerin yükselmesi büyük olasılık" tespitinde bulunan Shen, ekonomide ve lirada krizi ek olarak mir siyasi kriz riskinin Türkiye'nin B/Negatif olan yabancı para cinsinden kredi notu için ciddi bir kırılganlığı temsil ettiğini de ifade etti.