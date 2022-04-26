Scope: Türkiye, Rusya-Ukrayna krizinde en kırılgan ülkeler arasında

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının COVID-19 krizinden toparlanmayı tehdit ettiğini ve orta vadeli küresel ekonomik görünümü bulanıklaştırdığını belirten Scope Ratings, ticaret, enerji, turizm ve finansın bu savaşın ve Rusya'ya yönelik yaptırımların etkilerini diğer ülkelere yayan alanlar olduklarını vurguladı.

Scope, ticaret, enerji ve turizm alanındaki bağları nedeniyle Türkiye, Mısır ve Orta-Doğu Avrupa ülkelerinin Rusya-Ukrayna krizinin etkilerine karşı en kırılgan ülkeler olduğunu vurguladı.

Aralarında ticaret, eneji, turizm ve finansın olduğu 12 gösterge çerçevesinde savaşa ve sonuçlarına karşı en kırılgan ülkeleri belirleyen Scope, turizmde Rusya'ya ağır bağımlılıkları nedeniyle kırılgan ülkeler listesinde Türkiye, Mısır, Güney Kıbrıs, Gürcistan ve Estonya'yı sıraladı.

Scope ayrıca, Türkiye, Etiyopya, Nijerya, Arjantin ve Gürcistan'ın artan enflasyonist baskılar ile karşı karşıya kaldıklarını, bu ülkelerin ek fiyat baskılarına karşı da kırılgan olduklanını belirtti.