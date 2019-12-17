SDK'dan bankalara 'sigorta' cezası

17 Aralık 2019

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigorta Denetleme Kurulu'nun (SDK) bir çok bankaya sigorta cezası kestiği öğrenildi.

Banka ve sigorta sektörünün üst düzey yöneticilerinin verdiği bilgiye göre; şu ana kadar ceza kesilen bankalara kesilen tutar, banka başına 50 milyon TL'yi aşıyor. Sektörde tüm bankalara yönelik denetleme yapıldığı bilgisini veren kaynaklar, denetlemesi devam eden bankalara da benzer cezaların kesilebileceğini belirtiyor.

Sigorta Denetleme Kurumu'nun cezayı, bireysel kredilerde tüketicilere yapılan hayat sigortaları ile ilgili kestiği öğrenildi. Bankacıların verdiği bilgiye göre; cezaların nedeni bireysel kredi kullanımı sırasında tüketicilere yapılan hayat sigortaları.

Bir bankacı cezanın nedenini şu şekilde anlattı;

"Örneğin, 36 ay vadeli kredi kullanan bir müşteri, kredisini vadesinden önce kapatmış, ancak kalan vade için kesilen hayat sigortası primi iade edilmemiş. Bunun gibi çok fazla işlem var."

Sigorta Denetleme Kurumu'nun denetlemeler sırasında tespit ettiği her bir işlem için ayrı ayrı denetim yaptığı belirtilirken, işlem başına kesilen cezanın yaklaşık 50 bin TL civarında olduğu belirtiliyor. Bankalarda bu tip işlemlerin çok fazla olduğunu, talep eden müşteriye ödemenin yapıldığını belirten bankacılar, bu işlemlerin takibinin bazen zor olduğunu, bir çoğunun gözden kaçmış olabileceğini ifade ediyor.

İtiraz edecekler

Bankacılar, tüm bankalar için denetleme sona erdikten sonra gerekli itirazların yapılacağını belirtiyor. Cezaların çok yüksek olduğuna dikkat çeken bankacılar, ilk olarak Sigorta Genel Müdürlüğü ve Bakanlığa itiraz edeceklerini, itirazların sonuç vermemesi durumunda ise konunun mahkemeye taşınacağını belirtiyor.

Kaynak: Bloomberg HT