Seçim öncesi dolar/TL yukarı yönlü

29 Mart 2019

Geçen Cuma yaşanan sert yükselişin ardından hafta boyu oynaklığın hiç azalmadığı dolar/TL, seçim öncesi son işlem gününde 5.65'in üzerinde yer alıyor.

Dün kapanışı 5.5484'den yapan kur, bugün saat 11:29'da 5.6528 seviyesinde yer aldı. Aynı saatte euro/TL 6.3560'dan işlem gördü. ABD hazine tahvil getirilerindeki yükselişten destek bulan dolar endeksi ise 97.250'de. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi de yüzde 0,70 primle 92.750 puanda.

Piyasalarda bugün İngiliz parlamentosunda yapılacak Brexit oylaması ve Pekin'de devam eden ABD-Çin ticaret görüşmeleri izleniyor. Hazine Bakanı Steven Mnuchin liderliğindeki ABD heyeti Çinli yetkililerle görüşmelerine bugün başladı.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasının Başkanı John Bercow, daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasının yeniden oylanmasına izin verdi. Avrupa Birliği, Brexit tarihini 22 Mayıs'a ertelemek için ''Brexit anlaşmasının 29 Mart'a kadar onaylanması''nı şart koşmuştu. Ancak bugün yapılacak oylamada anlaşmanın bir kez daha parlamenterlerce reddedilmesi bekleniyor. Anlaşmanın reddi halinde erken seçim ya da yeni bir referandum gündeme gelebilir.

İçeride ise; Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almayacağını doğrulayana kadar Ankara'ya F-35 savaş uçaklarının teslimatını yasaklamayı öngören ve ABD'li dört senatörce hazırlanan tasarının yankıları takip edilecek.

Diğer taraftan önceki gün Londra'da aşırı seviyelere yükselen TL faizinin dün normalleşmesinin ardından bugün piyasalara etkisi izleniyor. Swap piyasasında gecelik vadede TL faizi önceki gün yüzde 1200'e yükseldikten sonra dün yüzde 25'e kadar geriledi. TL maliyetinin artması üzerine yabancı yatırımcı TL ihtiyacını karşılayabilmek için borsa ve tahvilde satışa geçmiş; endeks önceki gün 6 bin puan düşmüştü. Tahvil faizlerinde de yükseliş görülmüştü.

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