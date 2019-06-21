Seçim öncesi son işlem günü hareketliliği

21 Haziran 2019

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere küresel merkez bankaları bu hafta ard arda faiz indirimi/gevşeme sinyalleri verdi. Hafta boyunca küresel risk iştahı da canlı kaldı. Benzer görünüm yurtiçi piyasada da etkili oldu. Dolar 5.73'lü seviyelere inerken, borsada 96 bin seviyeleri denendi.

Yurtiçi piyasada yaşanan pozitif görünümün ardından, İstanbul'da tekrarlanacak seçimler öncesi son işlem gününde kâr satışları gelmeye başladığı görülüyor.

Güne 5.75 seviyelerinde başlayan dolar/TL, 5.82'nin üzerine kadar yükseldi. Euro/TL ise bugün en yüksek 6.5880 seviyesini gördü.

Saat 10:30 itibariyle dolar/TL 5.8135 ve euro/TL 6.5750 seviyesinde yer aldılar.

Bankacılar bugün iç piyasada küresel piyasaların, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi siyasi gelişmelerin söylemlerin takip edileceğini, ABD ile ilişkilerin de izlendiğini belirttiler.

Bu arada 93.665 seviyesine kadar çekilen Borsa İstanbul yeniden 94 binin üzerinde kalmaya çalışıyor.

Analistler, piyasadaki hareketliliği, hafta içerisinde görülen alımların ardından son işlem gününde, risk almak istemeyen yatırımcıların pozisyon kapatması olarak yorumladı.