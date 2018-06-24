Seçim sonrası ilk tepki: Dolar 4.59'un altını gördü

24 Haziran 2018

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının ardından Türk Lirası varlıklar yeni haftaya değerlenerek başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre birinci çıkmasının ardından Asya piyasalarında TL varlıklara ilgi arttı.

Geçen haftayı 4,66 seviyesinde tamamlayan dolar/TL, yüzde 2'ye yakın oranda düşüş gösterdi ve 4.59'ın altını gördü.

4.5868'e kadar inen kur, bu seviyede kalamadı ve yeniden 4.61'in üzerine çıktı. Kur, saat 01:05'te yüzde 1,4 düşüşle 4.6122 seviyesinde yer aldı.

Yarın sabah Türkiye'de bankalararası işlemlerin başlaması ve takiben Londra'da işlemlerin başlamasıyla yükselecek hacimle asıl etki görülecek.

Borsa İstanbul'un da benzer oranda bir değerlenme ile güne başlaması bekleniyor.

TL varlıklar üzerine beklentilerin şekillenmesi noktasında seçim sonrası açıklamalar önemli olacak.

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, DÜNYA'ya yaptığı değerlendirmede, "Piyasa belirsizliği sevmez, seçimin ilk turda neticelenmesi de piyasanın önündeki bir belirsizliği kaldırdığı için ilk tepkiler olumlu görünüyor. Asya seansında girilen ilk kotasyonlar dolar/TL kurunda gerilemeye işaret ediyor 4.60’ın altı fiyatlamalar görüyoruz. Tabii Türkiye’de bankalararası işlemlerin başlaması ve Londra işlemlerinin başlaması ile beraber daha net bir resim ortaya çıkacaktır. Piyasa seçim sonrasında, seçim öncesindeki belirsizliğin ortadan kalkıp kalkmadığına bakar, bu bakımdan kısa vadeli fiyatlamaların TL varlıkları açısından olumlu olması beklenir."

"Piyasa, ekonomi söylemlerini bekleyecek"

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu ise şunları söyledi;

"Öncelikle seçimlerin sona ermesi ile birlikte piyasalar üzerindeki seçim belirsizliğinin ortadan kalkmış olması olumlu. Son bir haftadır seçim belirsizliğinin yarattığı baskıyı fiyatlamalar üzerinde hissediyorduk. Özellikle Meclis aritmetiği ile başkan arasında zıt bir oluşum olabileceğine yönelik belirsizliklerin borsada fiyatlandığını düşünüyorum. Belirsizliğin sona ermiş olması ile piyasaların ilk tepkisinin pozitif olabileceğini söylemek mümkün. Borsada yükseliş ve dolar kurunda düşüş görebiliriz. Ancak bunun ne derece şiddetli ve sürekli olacağını göreceğiz. Piyasaların bu olumlu tepkinin ardından özellikle ekonomi konusunda yapılacak söylemleri bekleyeceğini ve izleyeceğini düşünüyorum. Para politikası ve faizler konusunda verilecek mesajlar özellikle yakından takip edilecek. Diğer yandan ekonomi yönetiminde yer alacak kadro ve isimler piyasaların bekle gör sürecinde izlenecektir diye düşünüyorum. Orta vadede ise atılacak adımlar ve piyasalara verilecek güven önemli olacak. Buna ek olarak Mecliste yasama konusunda AK Parti'nin bir ittifaka gitme zorunluluğu doğmuş görünüyor. Bu durum piyasalarda olumlu fiyatlamayı engellemez ancak sınırlandırabilir. Orta vadede yasama konusunda nasıl bir uyum oluşacağı önemli olacak görünüyor. Bunun ötesinde kısa vadede daha öncelikle ekonomi ve para politikasındaki söylemler önemli olacaktır.

Endekste 98300 seviyesindeki 22 günlük ortalama ilk tepki yükselişinde test edilebilir. BIST100 endeksinin ilerleyen günlerde 98300 seviyesi üzerine yerleşmesi durumunda ise gelecek haftalarda 102000 bölgesindeki 50-günlük ortalama direnci yeni bir hedef olabilir. Buna karşın endeksin 98300 seviyesini geçmekte başarısız kalması durumunda ise kar satışları etkili olabilir. Dolar kurunda ise 4.62 seviyesindeki ortalama desteğinin altında seyirler oluşması durumunda ilerleyen süreçte 4.45 seviyesindeki destek noktasına doğru gerileme devam edebilir. Buna karşın USDTRY'nin 4.62 desteğinin altına gerilemede başarısız kalması durumunda ise yeniden yukarı tepki yükselişleri görebiliriz. Tabii global piyasalardaki seyirlerin ve atmosferin hangi yönde etkili olacağı önemli olacak."