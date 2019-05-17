Seçimden önce ekonomi paketi Meclis'e gelecek

17 Mayıs 2019

Hükümet, seçimden önce özellikle ekonomi alanında yoğunlaşan acil ve öncelikli konuları yasalaştırmayı hedefliyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinden önce, acil ve öncelikli olarak belirlenen dört teklif yasalaştıracak. Bu düzenlemeler arasında en önemlisi ekonomi alanında olacak.

"Torba yasada TCMB'nin ihtiyat akçesinin Hazine'ye devrini içeren yasal düzenlemenin de yer alması bekleniyor" görüşüne yer verilen haber şöyle devam ediyor:

"Edinilen bilgiye göre, teklifin çalışmaları aşamasında tüm kurum ve bakanlıklardan öncelikle yasalaşması gereken düzenlemeleri bildirmeleri istendi. Bu teklifin içinde, Merkez Bankası'ndaki ihtiyatlı akçeden bütçeye yapılan aktarıma olanak veren yasal düzenlemenin olacağı da iddia ediliyor. Bu paradan bütçeye aktarım yapılması için yasal alt yapının gerektiği, Merkez Bankası yönetiminin de bunu özellikle istediği belirtiliyor."

Haberde ayrıca, pakette borç yeniden yapılandırmaya yer verileceği de belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir toplantı ile son şekli verilecek torba yasanın genişliği, bakanlıklardan gelen taleplere göre belirlenecek ve netleşecek.

Habere göre TBMM Genel Kurulu, dört yasa teklifini yasalaştırdıktan seçim takvimi de yoğunlaşacağı için Temmuz başına kadar çalışmayacak.

Bütçe açığı 54.5 milyar TL'ye yükseldi

Reuters'da bu hafta yayımlanan bir özel haberde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, bütçenin daha fazla bozulmaması için TCMB'nin 40 milyar liralık ihtiyat akçesini merkezi yönetim bütçesine aktarmayı planladığına dikkat çekilmişti. Haberde bu konuda gerekli yasal düzenleme üzerinde çalışıldığı belirtilmişti.

Merkezi yönetim bütçe açığı, harcamalardaki artış trendinin giderleri tetiklemesi ve ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın gelirlere negatif etkisiyle yılın ilk dört ayında yüzde 135.1 artışla 54.5 milyar TL'ye yükseldi.

Türkiye ekonomisinin makro anlamda, özellikle de benzer ülkelere kıyasla, en güçlü olduğu alanların biri olan bütçe dengesi, 2016'da yaşanan darbe girişiminin etkilerini azaltmak için alınan önlemlerle kısmen bozulmaya başladı. Bozulma bugüne kadar atılan bir çok adımla belirginleşti.

Merkezi yönetim bütçesinde 2018 sonunda bazı gider azaltıcı tedbirler de uygulandı ancak harcamalardaki sert artış genel olarak tek seferlik gelirlerle desteklendi. Hükümetin bu kez tek seferlik gelir adımı ise TCMB'nin ihtiyaç akçesi olacak. Bu tutar bütçedeki bozulmanın daha az hissedilmesi için yeterli görülüyor ancak yarattığı algı ve enflasyona etkisiyle eleştiriliyor.

Reuters'da bu hafta yayımlanan bir başka özel haberde geçen yılki kur krizinin dövizle borçlanan şirketlerin borç yükünü artırdığına dikkat çekilmişti. Haberde hükümetin enerji sektöründeki 13 milyar dolar tutarındaki sorunlu kredinin düzlüğe çıkarılması için planlarını şekillendirmeye başladığı, kaynaklar ek hukuki düzenleme ihtiyacına vurgu yapılmıştı.

Kaynak: Reuters