Seçimler ve ABD ile ilişkiler TL'yi baskı altında bırakıyor

11 Nisan 2019

Dolar/TL hafta başından bu yana 5.60-5.73 aralığında hareket ediyor. Seçimlerin üzerinden 11 gün geçmiş olmasına karşın İstanbul'da sonuçların hala netleşmemiş olması ve seçimlerin tekrarlanabileceği söylemleri hali hazırda TL'nin yön belirlemesi önündeki en büyük engel.

Analistler, dün açıklanan reform paketine piyasa tepkisinin nötr olduğunu, önümüzdeki dönemde paketteki adımların uygulanma hızı ve gelecek detayların izleneceğini belirtirken; İstanbul seçimlerinin tekrarlanabileceği endişeleri nedeniyle TL'nin kırılgan kalmaya devam edeceğini, ABD-Türkiye gerginliğinin de endişe kaynağı olacağını belirtiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları öncesi dün 5.69 seviyesinde olan dolar/TL, paket açıklanmaya başladığında 5.72'ye kadar yükseldikten sonra yönünü aşağı çevirdi.

Dolar/TL bugün ise yukarı yönlü. Kur saat 09:13'de yüzde 0,40 artışla 5.7022 seviyesinde bulunuyor. Aynı saatte euro/TL yüzde 0,40 yükselişle 6.4410 seviyesinde. Dolar endeksi 96.967 ile yatay. Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi de yüzde 0,45 primle 97.430 puanda.

Öncelik bankaların rahatlatılması

Albayrak, 2019 yılı reform programında önceliği kamu bankalarının sermayelendirilmesine ve geri dönmeyen kredi oranı yüksek olan enerji ile inşaat kredilerinin bilanço dışına taşınarak bankaların rahatlatılmasına verdi.

Albayrak kamu bankalarına DİBS ihracı yoluyla 28 milyar lira tutarında sermaye enjeksiyonu yapılacağını söylerken; reformların bazı unsurlarını olumlu olarak niteleyen analistler, bütçe üzerinde yaratabileceği baskının izleneceğini söylediler.

Programı bütçe üzerinde baskı yaratma potansiyeli nedeniyle riskli gören analistler, çok fazla detay içermemesi nedeniyle önümüzdeki dönemde uygulamaların yakından izleneceğini belirttiler.

ECB ve Fed'in ardından küresel piyasalar

Kaynak: Reuters