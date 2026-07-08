Seğmen Kardeşler hisse devrinde çağrı fiyatı belirlendi

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Altun Gıda ve GMS Yatırım Holding, Seğmen Kardeşler sermayesinin tam yüzde 74,85 oranındaki paylarını devraldı. Rekabet Kurulu tarafların gerçekleştirdiği hisse alım işlemi için resmi onay verdi. Taraflar 30 Haziran 2026 tarihinde birinci aşama kapanışını eksiksiz tamamladı. Şirket zorunlu pay alım teklifi fiyatını hisse başına 38,90 TL olarak SPK onayına sundu.

Mevcut ortaklar ve alıcı taraflar 11 Mayıs 2026 tarihinde pay devir sözleşmesi imzaladı. Anlaşma toplam 133.982.610 adet payın el değiştirmesini içeriyor. Alıcılar, Seğmen Kardeşler şirketine ait 36.000.000 adet A grubu imtiyazlı payı portföylerine katıyor. Kurumlar aynı zamanda 97.982.610 adet B grubu payı doğrudan iktisap ediyor.

Gıda yönetim kontrolünü sağladı

Kapanış işlemleri resmi sözleşme gereği iki ayrı aşamada planlandı. Altun Gıda birinci aşamada 30.000.000 TL nominal değerli A grubu pay aldı. Şirket ilave olarak 14.750.000 TL nominal B grubu pay devraldı. Altun Gıda gerçekleşen işlemler sonucunda oy haklarındaki payını yüzde 51,006 seviyesine ulaştırdı.

GMS Yatırım Holding birinci aşamada 5.000.000 TL nominal A grubu pay elde etti. Kurum aynı işlem gününde 39.750.000 TL nominal B grubu payı portföyüne kattı. GMS Yatırım Holding böylece Seğmen Kardeşler oy haklarının yüzde 20,05 oranındaki kısmına sahip oldu. Kurumlar Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı kapsamında birlikte hareket ediyor.

Seğmen Kardeşler çağrı fiyatını açıkladı

İkinci aşama kapanış işlemleri GMS Yatırım Holding ve Ümit Gümüş üzerinden yürüyecek. GMS Yatırım Holding 1.000.000 TL nominal A grubu Seğmen Kardeşler payı alacak. Şirket ayrıca 16.632.610 TL nominal B grubu pay devralacak. Ümit Gümüş ise eş zamanlı olarak 26.850.000 TL nominal B grubu payı doğrudan iktisap edecek.

Alıcılar diğer B grubu Seğmen Kardeşler ortaklarına çağrı yapmak için SPK başvurusu gerçekleştirdi. Kurumlar altı aylık ortalama fiyatlar için referans tarihlerini 2 Şubat 2026 ve 11 Mayıs 2026 olarak belirledi. Hesaplamalar 2 Şubat 2026 tarihi için 22,66 TL fiyatı ortaya çıkardı. Şirket 11 Mayıs 2026 tarihi için ağırlıklı ortalama fiyatı 38,90 TL olarak saptadı.

Alıcılar pay devir sözleşmesinde 1 TL nominal B grubu pay için 27,94 TL ödedi. Taraflar sözleşme haricinde piyasadan ilave B grubu Seğmen Kardeşler pay alımı yapmadı. Kanunlar gereği zorunlu pay alım teklifi fiyatı 38,90 TL seviyesinde sabitlendi. Yatırımcılar SPK onayı için süreci takip ediyor.