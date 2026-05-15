Seğmen Kardeşler'in Özbekistan adımı tescillendi

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş., operasyonel ağını genişletmek amacıyla Özbekistan'da yeni bir şirket kurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime göre, yeni bağlı ortaklığın tescil işlemleri 14 Mayıs 2026 tarihinde tamamlandı. İşlem kapsamında %100 pay sahipliği hedeflendi.

Özbekistan merkezli bağlı ortaklığın detayları

Yeni kurulan şirketin unvanı SEGMEN KARDEŞLER L.L.C HC olarak belirlendi. İştirakin kuruluş sermayesi 400 milyon SOM seviyesinde açıklandı. Beher payın alış fiyatı 1 bin SOM üzerinden hesaplandı. Şirket kuruluşu aşamasında gerçekleşen bu edinim, peşin ödeme koşuluyla sağlandı.

Yönetim kurulunun 8 Mayıs 2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, hammadde tedarik süreçlerinin doğrudan kaynaklara erişim ile optimize edilmesi planlanıyor. Şirket, bu strateji ile maliyetleri düşürmeyi ve kârlılığı artırmayı öngörüyor. Yeni yapının brüt kâr marjlarına orta ve uzun vadede etki etmesi bekleniyor.

Özbekistan'daki bağlı ortaklık bünyesinde hammadde süreçleri için yeni bir depo alanı kiralandı. İlgili tedarik ve depo operasyonlarını yönetecek organizasyon şeması oluşturuldu. Süreçlerin takibi ve yönetimi için Fatih Onur ASLAN yetkilendirildi.