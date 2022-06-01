Şeker GYO halka Açılıyor

1,6 milyar TL aktif büyüklüğü ve geniş gayrimenkul portföyü ile Türkiye’nin önde gelen GYO’larından biri olma hedefindeki Şeker GYO’nun halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Şeker Yatırım’ın aracılık ettiği Şeker GYO’nun halka arzı 01-02 Haziran tarihlerinde eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Halka arz fiyatı 1,1 TL

Şekerbank’ın yüzde 100 oranında hissedarı olduğu, portföyünde, yurt içi ve yurt dışında 21 farklı noktada toplam 163 gayrimenkul bulunan Şeker GYO’nun halka arz büyüklüğü 223.727.703 TL olarak belirlendi. Halka arz edilecek 203.388.821 adet pay, şirketin mevcut sermayesinin %33,34’ünü oluşturacak ve ön görülen halka arz sonrası halka açıklık oranı ise %25 olacak. Halka arz fiyatı 1,1 TL olarak belirlendi.

Kayıtlı sermaye tavanı 3 milyar TL ve yatırım amaçlı gayrimenkullerinin toplam değeri 1 milyar 106 milyon TL olan Şeker GYO, nitelikli, maksimum orta ölçekli konut, ticari ve ofis projelerine imza atmayı hedefliyor. Şeker GYO portföyünün yüzde 70’ini ofis, yüzde 20’sini ticari, yüzde 7’sini arsa, yüzde 1’lik kısmını ise sanayi tesisi ve mesken oluşturuyor.

Serdar N. Eser: Hedefimiz sürekli üreten ve gelişen bir GYO olmak

Şeker GYO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Serdar N. Eser, Şeker GYO’nun halka arz sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “2017’de yenilikçi, sürdürülebilir, değer yaratan ve çevreyle uyumlu projeler geliştirmek amacıyla başladığımız yolculuğumuzda, bugün itibariyle 610 milyar TL sermaye, 1,6 miyar TL aktif büyüklüğü, 21 ile dağılmış ağırlıklı olarak ofis ve ticari alanlardan oluşan bir portföy yapısına sahibiz. Halka arz hızla büyüyen yapımıza yeni bir ivme kazandıracak ve bu süreçte de son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Halka arz sonrası elde edilecek fonlar ile öncelikle finansal yapımızı güçlendirmeyi ve yürütmekte olduğumuz projemizin tamamlanmasını planlıyoruz. Bunların paralelinde sürekli üreten ve gelişen bir GYO olma hedefimiz doğrultusunda, sermaye piyasamıza, yatırımcı ve tüm paydaşlarımıza iyi bir yatırım fırsatı sunmak da en önemli amaçlarımız arasında yer alıyor.”