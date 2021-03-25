Şeker GYO'nun halka arzı için SPK'ya başvuru yapıldı

Şekerbank, iştiraki Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz başvurusunun gerçekleştirildiğini duyurdu.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şöyle denildi: "İştirakimiz Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca 31.12.2020 tarihli finansal tabloları ile Sermaye Piyasası Kurulu'na 25.03.2021 tarihinde halka arz başvurusu yapılmıştır."