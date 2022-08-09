Şeker POS Kredisi ile POS alacaklarını nakde dönüştürme imkanı

Transformasyon Programı kapsamında alternatif kredi ürünleri oluşturulması konusunda çalışmalar yürüten Şekerbank, Şeker POS Kredisi’yle KOBİ, işletme, tarım, ticari ve kurumsal segmentte yer alan müşterilerinin acil finansman ihtiyaçlarını karşılıyor. Üye iş yerleri blokede bekleyen POS alacakları kadar nakit kredi kullanabiliyor. Banka, Şeker POS Kredisi ürünüyle ilave teminat gösterilmesine gerek kalmadan POS alacaklarının nakde dönüştürülebilmesini sağlarken, üye işyeri cirosu arttıkça kredi limitinin artırılmasına da imkân tanıyor.

“Finansman ihtiyaçlarını daha hızlı karşılıyoruz”

Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, Şeker POS Kredisi ile ilgili olarak şunları söyledi: “Müşterilerimize yeni bir teminat yapısı oluşturarak alternatif kredi ürünü sağlıyoruz. POS üye iş yerlerimizin finansman ihtiyaçlarını daha hızlı karşılarken, cirolarını yükselterek kredi limitlerini artırmalarına da fırsat sunuyoruz. Müşterilerimizin hayatını ve nakit akışını kolaylaştırmak için yeni çözümler üretmeye devam edeceğiz.”