Şeker Yatırım, halka arz oluyor

Şekerbank’ın bağlı ortaklığı Şeker Yatırım Menkul Değerler, halka arz oluyor.

Konuya ilişkin Şekerbank’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Bankamızın %99,039 oranında bağlı ortaklığı olan Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin ("Şeker Yatırım") halka arzına yönelik olarak, Şeker Yatırım Esas Sözleşmesi'nin 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün izin başvurusunda bulunulduğu Şeker Yatırım tarafından Bankamıza bildirilmiştir.” denildi.