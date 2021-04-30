Şekerbank, 16,9 milyon lira kâr açıkladı

Şekerbank, bu yılın ilk çeyrekte 16,9 milyon lira ne kar elde etti. Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, 2020'de yakaladığı pozitif ivmeyi bu yıl sürdürmeye devam eden banka, ilk çeyrekte aktif büyüklüğünü yıllık bazda yüzde 25 büyüterek 39,4 milyar liraya ulaştırdı.

Bankanın 2020'nin son çeyreğinde tüm hissedarların katılımıyla gerçekleştirdiği ve ödenmiş sermayesinin yüzde 61'ine karşılık gelen sermaye artırımının da etkisiyle 31 Mart itibarıyla özkaynak büyüklüğü 2,7 milyar liraya yükseldi.

Bankanın 31 Mart tarihli konsolide olmayan finansal sonuçlara göre net dönem karı 16,9 milyon TL olurken, brüt faaliyet karı ise 489 milyon TL olarak gerçekleşti.

Mart ayı itibarıyla toplam kredi büyüklüğünü, 26,5 milyar lirası nakdi olmak üzere toplamda 33,3 milyar liraya ulaştıran Şekerbank, kuruluşundan gelen Anadolu bankacılığı misyonunu sürdürülebilir bankacılık perspektifinde geliştirerek salgın sürecinde de üretime, KOBİ ve çiftçi müşterilerine yönelik desteğini sürdürdü.

Bu doğrultuda bankanın toplam kredi portföyünde KOBİ'lere ve tarıma yönelik tahsis edilen krediler, sektör ortalamasının 2 katına işaret eden bir oranla yüzde 54 olarak gerçekleşti.

Şekerbank, Türkiye geneline yayılmış, birçoğu yarım asrı aşkın süredir aynı yerde hizmet veren şube ağı sayesinde yüzde 70'i bireysel birikimlerden oluşan tabana yaygın mevduat portföyünü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artırarak 31,7 milyar liraya yükseltti.