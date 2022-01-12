Şekerbank’a 30 milyon Euro yurt dışı kaynak

Şekerbank, Hollanda Kalkınma Finansman Kurumu (FMO) ile sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı kapsamında KOBİ ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla 30 milyon Euro tutarında kredi anlaşması imzaladı.



Şekerbank Strateji ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aybala Şimşek,

Şekerbank’ın yalnızca bugün değil geçmişten bu yana sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı amacıyla çiftçiye, üretime, enerji verimliliğine, Anadolu’daki KOBİ’lere verdiği desteğin uluslararası finans kuruluşları tarafından takdir edildiğinin altını çizerek konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “FMO’dan edinilen bu kaynak, Şekerbank’ın üretim ve Anadolu odaklı faaliyetlerine verilen değeri gösterirken aynı zamanda Türkiye ekonomisine olan güveni de teyit etmektedir. Anadolu’daki çiftçi ve KOBİ’lerin finansmana erişimini yaygınlaştırmak amacıyla imzalanan söz konusu kredi anlaşmasıyla bir kez daha gördük ki, uluslararası finans kuruluşları Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemeye devam ediyor. Şekerbank olarak üstlendiğimiz 68 yıllık Anadolu bankacılığı misyonunun bilincinde olarak, önümüzdeki dönemde de üretimi desteklemeye, sürdürülebilir ve her kesimi kucaklayan kapsayıcı finansmana öncelik vermeye devam edeceğiz.”



Kredi anlaşması ile ilgili olarak FMO tarafından yapılan açıklamada, Şekerbank’ın Anadolu bankacılığı misyonuna, sürdürülebilir kalkınma alanındaki faaliyetlerine ve öncü rolüne, çiftçi ve KOBİ’lere yönelik uzmanlığına vurgu yapılarak şu bilgilere yer verildi: “Şekerbank'ın üreticiler ve tarım tedarik zincirindeki KOBİ'lerle olan uzun vadeli ilişkisi, FMO’nun stratejisiyle uyum sağlamaktadır. Bu stratejik uyum, FMO ve Şekerbank'ın 10 yılı aşkın iş birliğinin temel belirleyicisi olmaktadır.”