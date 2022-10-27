Şekerbank'ta hisse alımları devam ediyor

Şekerbank'ta Munzam Sandık, üçüncü kez hisse alım işlemi yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre sandık 26 Ekim tarihinde 2,12 TL fiyat üzerinden 1,5 milyon TL nominal tutarlı alım işlemi yaptı.

Sandığın banka sermayesindeki payı son alımla birlikte yüzde 31,50 seviyesine ulaştı.

Banka 7 Ekim'de 2 milyon TL, 21 Ekim'de de 3 milyon TL nominal tutarlı hisse alımı yapmıştı.

Son yapılan alımla birlikte sandık son dönemde toplam 6,5 milyon TL nominal tutarlı alım gerçekleştirmiş oldu.