Şekerbank'ta hisse geri alımı

Borsada geçen ay zirve yapan oynaklığın ardından 'düzeltme' hamleleri devam ediyor.

Şekerbank Munzam Sandığı'nın 7 Ekim tarihinde banka hisselerinde alım yaptığı açıklandı. Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre Şekerbank Munzam Sandığı 7 Ekim tarihinde 1,79 TL fiyatla toplamda 2 milyon nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdi. 7 Ekim itibariyle sandığın banka sermayesindeki payı yüzde 31,17 seviyesine ulaştı.