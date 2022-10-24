Şekerbank'ta munzam sandık hisse aldı
Şekerbank Munzam Sandığı, 1,93 TL fiyatla 3 milyon adet Şekerbank hissesi aldığını duyurdu.
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Şekerbank'ta munzam sandıktan yine hisse alımı kararı geldi.
Şekerbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Şekerbank Munzam Sandığı, 21 Ekim tarihinde 1,93 TL fiyatla 3 milyon adetlik hisse alımı gerçekleştirdi.
Böylece sandığın, Şekerbank sermayesindeki payı yüzde 31,37 seviyesine ulaştı.
Munzam Sandığı, 7 Ekim'de de 1,79 TL fiyatla 2 milyon adetlik hisse alımı gerçekleştirmişti.