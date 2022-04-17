Şekerbank’tan çiftçilere özel ‘Hasat Mobil’ uygulaması

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere kurulduğu günden bu yana çiftçilere sağladığı desteklerle fark yaratan, dijitalleşme sürecinde de üretimi desteklemeyi önceliklendiren Şekerbank, çiftçi müşterileri için ‘Hasat Mobil’ uygulamasını hayata geçiriyor. Banka, çiftçi müşterilerinin ürünlerini daha verimli yetiştirebilmeleri için tüm bilgilere anlık ulaşabilecekleri kapsamlı mobil uygulama ile çiftçilere tarlalarını uydu üzerinden takip etme, doğal afet ve meteorolojik olay gibi durumlarda tarlasını gözlemleyebilme, nakit ihtiyaçları için özel kredi tekliflerine anında başvuru yapabilme, kullandıkça kazanılan puanlarla birbirinden farklı finansman avantajlarından yararlanabilme imkanı sunuyor.

‘Hasat Mobil’ ile anlık tarla takibi

Üreticilerin hayatını kolaylaştırmak adına yenilikçi teknolojik çözümler sunmaya devam eden Şekerbank, çiftçilerin akıllı telefonlarına ücretsiz indirebilecekleri mobil uygulama ile tarla yönetimi ile ilgili olarak da dijital bir platform sağlıyor. Çiftçi müşteriler, uygulamayı indirdikten sonra kendi profillerini oluşturarak kayıt yapıyor ve tarlalarını ekleyerek diledikleri zaman güncelleme yapabiliyor. Uydu görüntüsüne göre tarlasının sağlık durumunu anlık takip edebilen çiftçiler, navigasyon yönlendirmesi ile de tarlalarındaki istedikleri alana hızlıca ulaşabiliyor.

Meteorolojik olay risklerinde önceden bilgi alabilme imkanı

Çiftçiler ‘Hasat Mobil’ ile ayrıca; tarlalarıyla ilgili verimlilik analizleri yapabiliyor, hasar durumunu ve tarlanın sağlık durumunu takip edebiliyor. Mobil uygulama ile çiftçiler, hava durumu, doğal afet ve meteorolojik olay risklerine karşı iletilen anlık bildirimlerle önceden bilgi sahibi oluyor ve önlemini alabiliyor. Ayrıca, bankanın çiftçilere özel olarak sunduğu Hasat Kart ile üreticilerin yapacağı yem ve gübre gibi alışverişlerinde de avantajlı fiyatlar sunuluyor.

Ayrıca, ‘Hasat Mobil’i kullanan çiftçiler, mobil uygulamayı kullandıkça dijital puan toplayabiliyor ve topladıkları puanlarla özel kredi teklifi, masraf, faiz, sigorta indirimi ve çeşitli avantajlardan ayrıcalıklı olarak yararlanma imkanına sahip oluyor.

“Anadolu’daki tüm üreticilerin verimliliğini artırmayı hedefliyoruz”

Uygulamaya ilişkin bilgi veren Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, “Şekerbank olarak önemi her geçen gün giderek daha da artan dijital bankacılık ile çiftçilerimizin ihtiyaçlarını çok iyi analiz ediyor ve teknolojinin sağladığı imkânlar doğrultusunda üretimi önceliklendiriyoruz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz yeni uygulamamız ‘Hasat Mobil’ ile çiftçilerimizin hem tarımsal üretimle hem de finansmanla ilgili ihtiyaçlarını uzaktan yönetebilecekleri çok sayıda avantaj sağlayan teknolojik çözümler getiriyoruz. Böylelikle Anadolu’daki tüm üreticilerin verimliliğini artırmayı hedefliyor ve uygulamamızı kullanımlarına sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu.