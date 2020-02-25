Şekerbank’tan deprem riskine karşı yeni ürün

25 Şubat 2020

Şekerbank, ev sahiplerine, binalarını depreme karşı güçlendirmelerine yönelik 0.99’dan başlayan faiz oranlarıyla finansman sunuyor. Banka’nın sunduğu “Bina Güçlendirme Kredisi”nden depreme dayanıksız bulunan binalarının güçlendirilmesi yönünde karar alan apartmanların yönetimleri de faydalanabiliyor. Bu kapsamda apartman yönetimleri, Kat Malikleri Kanunu’na göre 4/5 çoğunlukla alacağı yönetim kurulu kararı ile ek belgeye gerek olmadan kredi kullanabilecek.

“Apartman yönetimlerini kredilendirerek bir ilke imza atıyoruz”



Şekerbank Perakende ve Tarım Bankacılığı Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, “Bina Güçlendirme Kredisi” ile ilgili şunları söyledi: “İlgili otoritelerce Türkiye’de bulunan 6,7 milyon konutun depreme dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor. Deprem kuşağında olan ülkemizde nüfusumuzun yüzde 71’inin deprem riski taşıyan alanlarda yaşadığı gerçeğinden yola çıkarak geliştirdiğimiz ‘Bina Güçlendirme Kredisi’ ürünümüzü vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu hizmetimizi apartman yönetimlerine de sunarak bir ilke imza atıyoruz.”

Bina dönüşümlerinde 10 yıllık EKOkredi deneyimi



Kumoğlu, enerji verimliliği yatırımlarının finansmanı konusunda Şekerbank’ın Türkiye’de bir ilk olarak geliştirdiği EKOkredi ürününün de 10 yıldır müşterilerin hizmetinde olduğunu hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti: “Şekerbank olarak apartman yönetimlerini kredilendiren ilk bankayız. 10 yıldır konut ve işyeri olan 159 binin üzerinde binanın enerji tasarrufu ve verimliliği yatırımlarını EKOkredi ürünümüz ile finanse ederek binalarla ilgili dönüşüm yatırımlarında deneyim ve birikim sahibiyiz. Deprem riskine karşı geliştirdiğimiz ‘Bina Güçlendirme Kredisi’ ile de yapıların dönüşümü alanındaki finansman çalışmalarımızı genişletiyoruz. Şekerbank olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için geliştirdiğimiz ‘Bina Güçlendirme Kredisi’ ile depreme karşı alınması gereken önlemlere finansal çözüm üretmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Binaları enerji verimli hale getirme ve depreme karşı güçlendirme gibi önemli ihtiyaçların finanse edilmesi için müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.