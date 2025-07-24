Şekerbank’tan DKİB iş birliğiyle ihracatçılara yeşil finansman desteği

Şekerbank, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) iş birliğiyle bölgedeki ihracatçı firmalara yönelik çevresel ve dijital dönüşüm odaklı finansman destek paketi geliştirdi. İki kurum arasında imzalanan protokol kapsamında, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, atık yönetimi, temiz ulaşım, dijitalleşme ve işletme sermayesi gibi alanlarda uygun koşullarda finansman sağlanacak.

Şekerbank Karadeniz Bölge Müdürü Aykut Taşlık ve DKİB Genel Sekreteri Ongan Bahadır tarafından imzalanan iş birliği protokolü, ihracatçılara finansal kolaylıklar ve ücretsiz bankacılık hizmetleri de sunuyor.

Taşlık, Doğu Karadeniz’in ihracat potansiyeline dikkat çekerek, “DKİB ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliğiyle, ihracatçı KOBİ'lerimizin rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz” dedi. Bölgenin yeşil dönüşüm ve dijitalleşme ekseninde desteklenmesinin sürdürülebilir kalkınma açısından kritik olduğunu vurgulayan Taşlık, kapsayıcı büyümeye katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Ücretsiz ticari kart ve Carbonmap erişimi

Protokol kapsamında ihracatçılara, Şekerbank’ın ticari debit kredi kartı ilk yıl ücretsiz sunulacak. Ayrıca bankanın geliştirdiği, firmaların karbon emisyonu ve su tüketimi gibi sürdürülebilirlik göstergelerini takip etmesini sağlayan Carbonmap platformuna da ücretsiz erişim imkânı sağlanacak.

İlk kez Şekerbank müşterisi olan ihracatçılar için, üç ay boyunca EFT, havale ve POS aidatlarından muafiyet uygulanacak. Bu sayede dijital bankacılık kanallarında masrafsız bir kullanım dönemi sağlanacak.

DKİB Genel Sekreteri Ongan Bahadır ise protokolün, ihracatçılara hem uygun oranlı finansman hem de sürdürülebilirlik odaklı araçlar sunması açısından önemli bir kazanım olduğunu belirtti. “Bu iş birliği, firmalarımızın nefes almasını sağlayacak. Aynı zamanda karbon ve su tüketimi gibi çevresel göstergeleri izlemelerine katkı verecek” ifadelerini kullandı.