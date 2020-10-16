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  • Sektörlerin toplam varlıkları 18,2 trilyon TL'ye ulaştı

Sektörlerin toplam varlıkları 18,2 trilyon TL'ye ulaştı

Merkez Bankası, 2020 yılı ikinci çeyreği itibarıyla sektörlerin toplam finansal varlıklarının 18,2 trilyon TL, yükümlülüklerinin ise 20,7 trilyon TL olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Sektörlerin toplam varlıkları 18,2 trilyon TL'ye ulaştı
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Merkez Bankası, sektörlere ilişkin finansal bilançolara göre, 2020  yılı ikinci çeyreği itibarıyla sektörlerin toplam finansal varlıkları 18,2 trilyon TL, yükümlülükleri ise 20,7 trilyon TL düzeyinde  gerçekleştiğini bildirdi.

2. Çeyrek raporunda şöyle denildi:

"Aynı dönemde, hanehalkının ve finansal olmayan kuruluşların  borçlarının GSYİH’ye oranı sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 74 olarak  gerçekleşmiştir. Bu oranlara göre Türkiye, hem hanehalkı hem şirketler  kategorisinde borçluluk düzeyi düşük ülkeler arasındaki yerini  korumuştur.

2020 yılı ikinci çeyreği itibarıyla, yurt içi ekonominin sektörel  finansal bilançoları incelendiğinde, toplam ekonominin finansal borçlu  pozisyonunda olduğu, hanehalkı ve dünyanın geri kalanının yurt içi  sektörlerden alacaklı, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetimin  ise diğer sektörlere borçlu pozisyonda olduğu gözlenmiştir. Finansal  kuruluşlar sektörü ise finansal aracılık rolü gereği dengeye yakın bir  net finansal değer yaratmıştır.

Sektörlerde gerçekleşen net finansal işlemler incelendiğinde, bir  önceki çeyrekte GSYH’nin yüzde 7’si ile net borç alan konumunda olan toplam  ekonomi 2020 yılı ikinci çeyreğinde GSYH’nin yüzde 16,4’ü oranında net borç  almıştır. Bu orana sektörlerin katkısı incelendiğinde, finansal  olmayan kuruluşların GSYH’nin yüzde 12,4’ü ile bu dönemde en fazla borç  alan sektör olduğu, bunu sırasıyla yaklaşık yüzde 9,2 ve yüzde 9 ile finansal  kuruluşlar ve genel yönetimin izlediği, hanehalkının ise GSYH’nin yüzde 14,3’ü oranında net borç verdiği gözlenmiştir

Sektörlerin son dönem itibarıyla finansal varlık ve yükümlülük  dağılımı incelendiğinde, finansal kuruluşların varlık tarafında,  finansal olmayan kuruluşların yükümlülük tarafında en büyük sektör  olmaya devam ettiği görülmektedir

2020 yılı ikinci çeyreği itibarıyla, finansal araç dağılımında  önemli bir değişiklik olmamıştır. Varlıklarda para ve mevduat ile  diğer alacaklar  yükümlülüklerde ise sırasıyla krediler ile para ve  mevduat kalemleri en ağırlıklı araçlar olarak gözlenmektedir.
Kredilerin kimden-kime matrisleri incelendiğinde, 2020 yılı ikinci  çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre sektörler arası  bağlantılarda önemli bir değişiklik gözlenmemiştir. En büyük bağlantı,  finansal olmayan kuruluşlar ile parasal ve finansal kuruluşlar  arasında gerçekleşmiş, parasal ve finansal kuruluşlar toplamda 3.710  milyar TL tutarında kredi kullandırmış, bunun 2.480 milyar TL’lik  kısmını finansal olmayan kuruluşlara ve 731 milyar TL’lik kısmını  hanehalkına vermiştir. Yurt içi sektörler tarafından dünyanın geri  kalanından 1.298 milyar TL’lik kredi kullanılmış, bunun 660 milyar TL’lik kısmını finansal olmayan kuruluşlar, 452 milyar TL’lik kısmını  ise parasal ve finansal kuruluşlar kullanmıştır.
2020 yılı ikinci çeyreğinde, açılan toplam 5.108 milyar TL’lik  mevduatın 4.494 milyar TL’lik kısmı parasal ve finansal kuruluşlarda,  614 milyar TL’lik kısmı ise dünyanın geri kalanında açılmıştır.
Parasal ve finansal kuruluşlarda açılan mevduatın büyük bölümü  hanehalkı (1.720 milyar TL) ve finansal olmayan kuruluşlara (930  milyar TL) aittir. Dünyanın geri kalanında açılan mevduatın önemli bir  bölümü ise (487 milyar TL) parasal ve finansal kuruluşlar tarafından  açılmıştır."

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