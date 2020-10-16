Sektörlerin toplam varlıkları 18,2 trilyon TL'ye ulaştı

Merkez Bankası, sektörlere ilişkin finansal bilançolara göre, 2020 yılı ikinci çeyreği itibarıyla sektörlerin toplam finansal varlıkları 18,2 trilyon TL, yükümlülükleri ise 20,7 trilyon TL düzeyinde gerçekleştiğini bildirdi.



2. Çeyrek raporunda şöyle denildi:



"Aynı dönemde, hanehalkının ve finansal olmayan kuruluşların borçlarının GSYİH’ye oranı sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 74 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranlara göre Türkiye, hem hanehalkı hem şirketler kategorisinde borçluluk düzeyi düşük ülkeler arasındaki yerini korumuştur.



2020 yılı ikinci çeyreği itibarıyla, yurt içi ekonominin sektörel finansal bilançoları incelendiğinde, toplam ekonominin finansal borçlu pozisyonunda olduğu, hanehalkı ve dünyanın geri kalanının yurt içi sektörlerden alacaklı, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetimin ise diğer sektörlere borçlu pozisyonda olduğu gözlenmiştir. Finansal kuruluşlar sektörü ise finansal aracılık rolü gereği dengeye yakın bir net finansal değer yaratmıştır.



Sektörlerde gerçekleşen net finansal işlemler incelendiğinde, bir önceki çeyrekte GSYH’nin yüzde 7’si ile net borç alan konumunda olan toplam ekonomi 2020 yılı ikinci çeyreğinde GSYH’nin yüzde 16,4’ü oranında net borç almıştır. Bu orana sektörlerin katkısı incelendiğinde, finansal olmayan kuruluşların GSYH’nin yüzde 12,4’ü ile bu dönemde en fazla borç alan sektör olduğu, bunu sırasıyla yaklaşık yüzde 9,2 ve yüzde 9 ile finansal kuruluşlar ve genel yönetimin izlediği, hanehalkının ise GSYH’nin yüzde 14,3’ü oranında net borç verdiği gözlenmiştir



Sektörlerin son dönem itibarıyla finansal varlık ve yükümlülük dağılımı incelendiğinde, finansal kuruluşların varlık tarafında, finansal olmayan kuruluşların yükümlülük tarafında en büyük sektör olmaya devam ettiği görülmektedir



2020 yılı ikinci çeyreği itibarıyla, finansal araç dağılımında önemli bir değişiklik olmamıştır. Varlıklarda para ve mevduat ile diğer alacaklar yükümlülüklerde ise sırasıyla krediler ile para ve mevduat kalemleri en ağırlıklı araçlar olarak gözlenmektedir.

Kredilerin kimden-kime matrisleri incelendiğinde, 2020 yılı ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre sektörler arası bağlantılarda önemli bir değişiklik gözlenmemiştir. En büyük bağlantı, finansal olmayan kuruluşlar ile parasal ve finansal kuruluşlar arasında gerçekleşmiş, parasal ve finansal kuruluşlar toplamda 3.710 milyar TL tutarında kredi kullandırmış, bunun 2.480 milyar TL’lik kısmını finansal olmayan kuruluşlara ve 731 milyar TL’lik kısmını hanehalkına vermiştir. Yurt içi sektörler tarafından dünyanın geri kalanından 1.298 milyar TL’lik kredi kullanılmış, bunun 660 milyar TL’lik kısmını finansal olmayan kuruluşlar, 452 milyar TL’lik kısmını ise parasal ve finansal kuruluşlar kullanmıştır.

2020 yılı ikinci çeyreğinde, açılan toplam 5.108 milyar TL’lik mevduatın 4.494 milyar TL’lik kısmı parasal ve finansal kuruluşlarda, 614 milyar TL’lik kısmı ise dünyanın geri kalanında açılmıştır.

Parasal ve finansal kuruluşlarda açılan mevduatın büyük bölümü hanehalkı (1.720 milyar TL) ve finansal olmayan kuruluşlara (930 milyar TL) aittir. Dünyanın geri kalanında açılan mevduatın önemli bir bölümü ise (487 milyar TL) parasal ve finansal kuruluşlar tarafından açılmıştır."