Semih Tümen'den 'Naci Ağbal'lı tepki: Bu irrasyonel deney terk edilmeli

Merkez Bankası Eski Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen, faiz politikası ve TL'deki değer kaybına ilişkin sert bir eleştiri yaptı.

Tümen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başarı şansı olmayan bu irrasyonel deneyi bir an önce terkedip Türk lirasının değerini koruyacak, Türk halkının refahını gözetecek kaliteli politikalara bir an önce dönmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Başarı şansı olmayan bu irrasyonel deneyi bir an önce terkedip Türk lirasının değerini koruyacak, Türk halkının refahını gözetecek kaliteli politikalara bir an önce dönmemiz gerekiyor.



Bunu nasıl yapacağımızı yeniden hatırlamakta fayda var👇 https://t.co/9qJExWeDbZ — Semih Tümen (@SemihTumen) November 23, 2021

Semih Tümen, Merkez Bankası Eski Başkanı Naci Ağbal'ın 19 Eylül'deki paylaşımını alıntılayarak, "Bunu nasıl yapacağımızı yeniden hatırlamakta fayda var" dedi.

25 Mayıs'ta Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanan Tümen, 14 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alınmıştı

Tümen'in alıntıladığı yazıda hangi vurgu yer alıyor?

Naci Ağbal, 23 Eylül tarihindeki Para Politikası kurulu toplantısı öncesi sürpriz bir çıkış yapmıştı.

Ağbal, 19 Eylül'de bir tweet atarak başkanlığı dönemindeki bir yazısını paylaşmıştı.

Merkez'in Güncesi'ndeki “Kalıcı fiyat istikrarı için kararlı ve öngörülebilir para politikasının önemi” başlıklı yazısını tweet atan Ağbal, yazıyı görevden alınmadan önce 5 Mart’ta kaleme almıştı.

Kalıcı fiyat istikrarının, ekonomiye inanan, güvenen insanları koruyacağını; TL’yi hak ettiği değere kavuşturacağını ve bunun sonucunda da herkesin geleceğe güvenle bakacağını kaleme alan Ağbal, hem attığı para politikası adımlarını gerekçelendirmiş hem de güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceklerini vurgulamıştı.