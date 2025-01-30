Seranit'in halka arz büyüklüğü 1.3 milyar TL oldu

Halk Yatırım’ın Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Seranit paylarının halka arzına yönelik talep toplama işlemleri 27-29 Ocak 2025 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleştirildi. Halka arz büyüklüğü 1 milyar 356 milyon TL olarak gerçekleşti.

Değerli payların satışı iptal edildi

Toplamda 150.050.000 TL nominal değerli paylardan, 21.450.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla ve 128.600.000 TL nominal değerli paylar ise sermaye artırımı yoluyla halka arz edilmesi planlanmıştı. Ancak, sermaye artırımı yoluyla halka arz edilmesi planlanan 15.600.000 TL nominal değerli payların satışı iptal edilerek 113.000.000 TL nominal değerli payların tamamı yatırımcılara dağıtıldı.

Toplamda 153.055 yatırımcıya pay

Bu halka arzda toplam 1.356.000.000 TL büyüklüğünde pay satışına yer verildi ve bu paylar, 153.011 yurt içi bireysel yatırımcı, 15 yurt içi yüksek başvurulu yatırımcı ve 29 yurt içi kurumsal yatırımcıya dağıtıldı. Toplamda 153.055 yatırımcıya pay verildi.

Yurt içi bireysel yatırımcılar için tahsisat oranı %35,90, yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılar için %37,64 ve yurt içi kurumsal yatırımcılar için ise %26,47 oldu. Halka arzda talep edilen başvuru sayıları ve dağıtım tutarları, yatırımcı gruplarına göre şu şekilde belirlendi.