"Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu" sonuçlandı

28 Ekim 2019

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) eş güdümüyle Türkiye’de sermaye piyasaları alanında düzenlenen ilk hackathon etkinliği "Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu" tamamlandı.



Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortaklığı ile düzenlenen, 48 saat boyunca 23 takımın kıyasıya yarıştığı Serathon-in'de ilk 3'e giren takımlara ödülleri verildi.



Yarışmanın birincisi olan CYO ekibi, "Servet" projesi ile ödüle layık görüldü. Block-C ekibi, "YTD" projesiyle yarışmanın ikincisi, KaVe takımı ise "Borsify" projesiyle üçüncü oldu.



Yarışmada birinci olan CYO takımına 20 bin TL değerinde yatırım fonu ödülü, TSPB Başkanı Dr. Alp Keler, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan tarafından verildi. Yarışmanın ikincisi Block-C takımı, 15 bin TL değerindeki yatırım fonu ödülünü Borsa İstanbul AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Özdemir ve Workinton Kurucu Ortağı Gökhan Beydoğan'dan aldı. Yarışmanın üçüncüsü KaVe takımının 10 bin TL değerindeki yatırım fonu ödülü ise Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney adına Teknolojide Kadın Derneği Üyesi Zeynep Şenkaya, Wirecard Kartlı Ödemeler Yöneticisi Gaye Or ve OXY/AI INC. Kurucu Ortağı & Üst Yöneticisi (CEO) Ali Erhan Tamer tarafından sunuldu. Ödül alan takımlara ayrıca Workinton'da 1 ila 6 ay arasında ücretsiz ortak çalışma olanağı sağlanacak.



Projeler, alanında uzman jüri tarafından değerlendirdi. Değerlendirme ekibinde, TSPB Başkanı Dr. Alp Keler, CFA, MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Özdemir, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Workinton Kurucu Ortağı Gökhan Beydoğan, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Üyesi Zeynep Şenkaya, Wirecard Kartlı Ödemeler Yöneticisi Gaye Or ve OXY/AI INC. Kurucu Ortağı & Üst Yöneticisi (CEO) Ali Erhan Tamer yer aldı.



Türkiye'nin farklı bölgelerinden 54 takım, 148 kişinin başvurduğu Serathon-in'de finale kalan da 23 takım, 2 gün süren yazılım maratonunun sonunda sermaye piyasaları özelinde geliştirdikleri birbirinden değerli projeleri ortaya koydu.

"Türkiye'de sermaye piyasaları alanında düzenlenen ilk hackathon"

Etkinlikte konuşan TSPB Başkanı Dr. Alp Keler, Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu'nun, sermaye piyasası kurum ve ürünleri hakkında farkındalık yaratmak ve yazılım sektörünün bu alana yönelmesini sağlamak amacıyla Türkiye'de sermaye piyasaları alanında düzenlenen ilk hackathon olduğunu belirtti.



Keler, yarışmaya katılımın beklenenin üzerinde olduğunu ifade ederek, "2 gün boyunca arkadaşlarımız çok değerli projelere imza attı. Katılan tüm ekiplere teşekkür ediyor, dereceye giren takımları kutluyorum." dedi.



Türkiye sermaye piyasalarının büyütülmesi ve yatırımcı kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla Birlik olarak çok yönlü etkinlikler, çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Keler, "Etkinliğin sürdürülebilirliği ve ortaya çıkan projelerin geliştirilmesi amacıyla ilerleyen dönemde Sermaye Piyasaları Kuluçka Merkezi kurulmasını da planlamaktayız. Serathon-in'de dereceye giren yazılım projelerinin kuluçka merkezi ile daha ileri aşamaya taşınabileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

"ABD ve Japonya'nın açık veri odaklı önemli platformları hayata geçirdi"

Alp Keler, dünyanın paylaşım ve açık veri dönemine girdiğini anımsatarak, Avrupa'da birçok ülkenin, ABD ve Japonya'nın açık veri odaklı önemli platformları hayata geçirdiğini, yeniliklere imza attığını söyledi.

Türkiye'de de kamu ve özel sektör verilerinin belli yetkiler dahilinde açılarak toplum ve kamu yararına kullanılmasının sağlanması gerektiğini belirten Keler, "Böylelikle kişiye özel ürünler, hizmetler, çözümler geliştirilebilir. Serathon-in sonucunda çıkan yazılım projelerimiz ile belki düzenleyici otoritemize açık veri odaklı düzenleme yapması yönünde beklentimizi dile getirebileceğiz. İşte bu nedenle Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu, bir yarışma gibi görünse de arka tarafta birçok grupta ve alanda farkındalık sağlayacak bir platform olacak." değerlendirmesinde bulundu.