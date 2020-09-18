Sermaye şirketleri için üç önemli düzenleme

18 Eylül 2020

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA-Türk Ticaret Kanunu’nun, sermaye şirketlerinin 2019 yılına ilişkin net dönem kârının yüzde 25’inden fazlasını dağıtamayacağına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı sınırlamanın süresi üç ay uzatıldı.

Sermaye şirketlerine ilişkin sınırlamalar 3 ay uzatıldı



1-Kâr dağıtımını yüzde 25’i geçemeyecek



2-Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtılamayacak



3-Yönetim kuruluna kâr payı avansı yetkisi verilemeyecek

16 Nisan 2020’de yayınlanan torba yasa ile TTK’ya geçici 13’üncü madde eklenmişti. Bu madde uyarınca sermaye şirketleri 30 Eylül 2020’ye kadar 2019 yılı net dönem kârlarının sadece yüzde 25’ine kadar olan kısmının dağıtımına karar verebiliyorlardı. Aynı madde kapsamında, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği hükme bağlanırken, genel kurulun yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi veremeyeceği de öngörülmüştü.

Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmıyor.